Spitzensport auf feinem Sand in der Sport Beach Arena

In der Sport Beach Arena geht es beim Warnemünder Beach Tennis Turnier erstmals mit Weltranglistenwertung und die Beachhandballtage, das LaX at the Beach Turnier der Lacrosse Spieler und der AHOI Beachkubb erwarten viele Teilnehmer. Balance und Stehvermögen brauchen die Teilnehmer beim SUP-Race für Stand Up Paddling.



7. und 8. Juli – Beachhandballtage



Rund 600 Sportlerinnen und Sportler füllen am ersten Wochenende den Strand von Warnemünde, um die 24. Beachhandballtage auszutragen. Über 48 Damen- und Herrenteams treten auf insgesamt zwei Spielfeldern in der Sport Beach Arena gegeneinander an. Eine Moderation soll die vielen Fans und Zuschauer über die wichtigsten Spielzüge informieren.



7. Juli SUP-Race



Balance, Ausdauer, Stehvermögen und etwas Geschick brauchen die Teilnehmer des SUP Race. Diesmal nicht im Alten Strom sondern nahe der Sport Beach Arena geht es um Geschwindigkeit in Einzel- und Team Races für Damen und Herren.



14. Juli - AHOI Beachkubb-Turnier



Ein Beachkubb Turnier kann lange dauern, denn erst wenn ein Team den König trifft, hat es gewonnen und das Spiel ist aus. Bei der Warnemünder Woche dauert so ein Beachkubb Turnier schon mal über 10 Stunden. Aber stört die über 30 Teams nicht, deshalb sind sie ja extra nach Warnemünde gekommen, denn wo kann man dieses Spiel so gut im Sand spielen.



14. und 15. Juli - Lacrosse »LAX at the Beach«



Lacrosse hat eine lange sportliche Geschichte. Schon bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis und 1908 in London war dieser Mannschaftssport eine Wettkampfdisziplin mit Medaillen. Erste schriftliche Erwähnungen über das Spiel mit Hartgummiball und Stick, dem Schläger mit Netz, stammen schon aus dem Jahr 1634. Aber nach 1948 wurde es um den Sport ruhiger, bis er 1987 eine echte Renaissance fand. In Kanada ist Lacrosse übrigens eine Nationalsportart. Bei der Warnemünder Woche gehört das „LaX at the Beach“ Turnier seit 2014 zum festen Bestandteil. Dieses Jahr werden wieder zehn Damen und acht Herren Teams aus der ganzen Republik erwartet, denn in Warnemünde findet das einzige Lacroos Turnier an einem Strand statt und dies macht den ganz besonderen Reiz aus. Daneben schätzen die etwa 120 Teilnehmer zusammen mit ihren Fans das Ambiente der Sport & Beach Arena direkt am Wasser. Aus Rostock wird wieder in diesem Jahr ein Damen und ein Herren Team für den Rostocker Lacrosse e.V., kurz genannt RoLaX auf den Spielsand gehen, mit guten Chancen ganz oben auf dem Siegertreppchen zu landen.



14. und 15. Juli - Beach Tennis Turnier



Am zweiten Wochenende der Warnemünder Woche findet zum zweiten Mal im Rahmen in Warnemünde ein Beach Tennis Turnier statt. Diesmal geht es sogar um IFBT Weltranglistenpunkte. Der Beach Tennis Coast Cup 2018 wird als International Open 2 ausgetragen. Unterhalb des Teepotts und des Warnemünder Leuchtturms wird an der Sport Beach Arena in den Disziplinen Damendoppel, Herrendoppel und Mixed auf voraussichtlich vier Courts aufgeschlagen. Die Trendsportart, die barfuß im Sand mit speziellen Rackets gespielt wird, erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Das Spielfeld ist so groß, wie beim Beachvolleyball. Nur das Netz hängt mit 1,70 Meter Höhe deutlich niedriger. Beim Beach Tennis stehen sich jeweils zwei Sportler gegenüber; Der Ball darf nicht im Sand aufkommen. Actiongeladene Ballwechsel haben schon im letzten Jahr die Zuschauer und Teilnehmer begeistert.



Freies Training: Zusammen mit der Beach Tennis Abteilung des Rostocker SV gibt es ab Juli jeden Mittwoch offene Trainingseinheiten. Von 15 bis 16:30 Uhr können Anfänger kostenlos den Trendsport Beach Tennis unter Anleitung erfahrener Spieler ausprobieren. Rackets werden gestellt. Ab 16:30 Uhr bis in den Sonnenuntergang sind dann fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler eingeladen gemeinsam zu trainieren. Gespielt wird ab Mittwoch, 4. Juli bis Ende August. Gutes Wetter und maximal Windstärke 5 vorausgesetzt.



Und täglich in der Sport Beach Arena



Täglich 8 - 10 Uhr Beach Yoga



Ab 10 Uhr Beach-Lounge – Erfrischungen, Kulinarisches & Entspannung pur



Ab 10 Uhr Wassersport (HW-Shapes) – Test & Vergleich von SUP-Boards, Skimboards, aktuellem Kitesurfmaterial, SUP-Schnupper- und Paddeltouren, Slackline, Indoboard





Die Termine im Einzelnen



8. – 13. Juli Kitesurf EM



Samstag, 7.Juli:



9 – 20 Uhr 24. Rostocker Beach-Handball-Tage 2018



Ab 10 Uhr SUP Races



Sonntag, 8. Juli:



9 – 20 Uhr 24. Rostocker Beach-Handball-Tage 2018



Mittwoch, 11. Juli:



Ab 17 Uhr Beach Tennis offenes Training



Freitag, 13. Juli:



Ab 17 Uhr 5. AHOI Beachkubb



Samstag, 14. Juli:



8 – 20 Uhr Lax at the Beach 2018 – 5. Strand - Lacrosse-Turnier



9 – 21 Uhr Beach Tennis Coast Cup 2018



9 – 20 Uhr 5. AHOI Beachkubb



Sonntag, 15. Juli:



8 – 20 Uhr Lax at the Beach 2018 - 5. Strand-Lacrosse-Turnier



9 – 21 Uhr Beach Tennis Coast Cup 2018



10 – 18 Uhr 5. AHOI Beachkubb

