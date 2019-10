Pressemitteilung BoxID: 770145 (Warnemünder Segel-Club e.V)

Hunderte Segler zu Gast in Warnemünde

Warnemünde begrüßte am Mittwoch, 2.10.2019, über 100 Mannschaften zur Internationalen Deutschen Jugend-Meisterschaft (IDJM) in der Zweimann-Bootsklasse 420er. Zugleich dient die Veranstaltung als Qualifikations-Event für die Weltmeisterschaft und die Jugend-Europameisterschaft der 420er im kommenden Jahr. Bis Sonntag, 6.10.2019 soll noch gesegelt werden.



Die IDJM der 420er wird vom Deutschen Touring Yacht-Club (DTYC) aus Tutzing in Kooperation mit dem Warnemünder Segel-Club (WSC) veranstaltet. Das Büro Warnemünder Woche der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde unterstützt in der Organisation der Veranstaltung.



Die IDJM in Warnemünde dient zugleich für die insgesamt 101 Teams als Qualifikations-Event für die Weltmeisterschaft und die Jugend-EM im nächsten Jahr. Ungefähr 70 Prozent der deutschen Startplätze für die Jugend-EM und die WM werden in Warnemünde vergeben.



Nach der Vermessung am Mittwoch, bei der das Material der Segler auf Regel-Konformität geprüft wurde, haben die ersten Wettfahrten am Donnerstag (3.10.2019) begonnen. Insgesamt sollen bis zum Ende am Sonntag, 6.10.2019, in zehn Wettfahrten die Internationalen Deutschen Meister ermittelt werden.



Nach bislang drei absolvierten Wettfahrten führt die Crew Lilli Zellmer/Vincent Bahr vom Seglerverein Rahnsdorf 1926 vor Sophie Steinlein/Oda Hausmann auf Platz zwei und der Crew Apolline Wanser/Flora Waldow vom Norddeutschen Regattaverein auf Rang drei.



Der 420er ist eine 4,20 Meter lange Zweimann-Jolle, bei der der Vorschoter im Trapez segelt. Er wird von vielen Seglerinnen und Seglern als Vorbereitung für die olympischen Klasse 470er genutzt.



Alle Ergebnisse unter: https://www.manage2sail.com/ch/event/IDJM420

