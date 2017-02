Warema identifiziert die Farbtrends der neuen Saison

Trendfarben sind bei der Raumgestaltung ein bedeutendes Element. Sie werden von gesellschaftlichen Strömungen ebenso beeinflusst wie von neuen Materialien, Natur und Kunst. Um die aktuell und zukünftig gefragten Nuancen für den innenliegenden Sonnenschutz aufzuspüren, hat Warema ein professionelles Trendteam zusammengestellt, das drei moderne Stilwelten für die Saison 2017/2018 definiert hat. Diese präsentiert der Sonnenschutz-Experte in seinem neuen Trendmagazin Inside.



Ob auf der Heimtextil in Frankfurt, der IMM Cologne in Köln oder der BAU in München – die Trendmessen haben alle das Thema Farbe in den Fokus genommen. Mit den neuen Dessins aus den drei Stilwelten „Deep Comfort“, „Human Pale“ und „Color Base“ bietet Warema den optimalen textilen Sonnenschutz zu den neuesten Einrichtungstrends. Dabei ist für jede individuelle Vorliebe das Passende dabei. „Deep Comfort“ steht für die neue Gemütlichkeit und interpretiert satte Farbtöne wie Cognac, Braun, Beere, Beige und Orange elegant neu. Die Farbpalette von „Human Pale“ verströmt Leichtigkeit und reicht von neutralen Farben bis zu zurückhaltend matten Erdtönen. Im Mittelpunkt steht die Konzentration auf das Wesentliche: den Menschen. Deutlich selbstbewusster, kreativer und experimentierfreudiger zeigt sich „Color Base“. Starke und auffällige Farben setzen effektvolle Akzente. Dabei wird die Energie der Farben bewusst genutzt, um ein fröhliches, temperamentvolles Bild zu erzeugen.



Trendmagazin für die Kundenberatung



Im neuen Inside Trendmagazin veranschaulicht Warema, wie die verschiedenen Stile im eigenen Zuhause wirken, welches Farbspektrum genau dazugehört und auch welche Muster und Dessins damit verbunden sind. Damit erhalten Fachpartner ein wertvolles Instrument für das Beratungsgespräch. Die Bilder liefern Inspiration für die Einrichtung und zielen insbesondere auf trendbewusste, moderne Endkunden ab. Passend zu den drei Stilwelten hat Warema erstmals vier Trendfarbkarten für die Inside Kollektion entwickelt. Die jeweils zwei Rollo- und zwei Faltstore-Trendfarbkarten ergänzen die Präsentationsordner und dienen als Orientierungshilfe für die Fachpartner. Sie sind das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit Trendforschern und Wissenschaftlern sowie aus zahlreichen Gesprächen mit den Marktpartnern.



Die neuen Warema Dessins entsprechen genau dem aktuellen Zeitgeist und ermöglichen maximale Gestaltungsfreiheit. Mehr Informationen zu den drei Stilwelten gibt es im neuen Inside Trendmagazin, das die Fachpartner unter www.warema.de/trendmagazin downloaden können. Die vier neuen Trendfarbkarten für die Inside Kollektion sind ab März verfügbar.

