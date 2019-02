60 Jahre Deli Reform

07.02.19

Wir blicken auf die 50er Jahre: Mit Gründung der Reformhäuser schwappt eine Gesundheitswelle nach Deutschland. Die Zeit ist reif für eine neue Markengeschichte: Deli Reform gelingt ein wegweisender Schritt zu einer gesünderen Lebensweise und präsentiert 1959 die erste sogenannte Reform-Margarine Deutschlands, reich an ungesättigten Fettsäuren und frei von gehärteten Fetten. Heute – 60 Jahre später – hat Deli Reform mit Produkten wie „Das Original“, „Die Leichte“ oder Deli Reform „Sommerfrische“ Markengeschichte geschrieben. Deli Reform feiert das Jubiläum mit einer bundesweiten Verbraucher-Kampagne: Von März bis April verlost die Marke beim Kauf verschiedener Margarineprodukte attraktive Gewinne von Fissler und Kenwood. Außerdem erhält jeder Verbraucher, der am Gewinnspiel teilnimmt, einen Rabatt-Coupon von 0,60 Euro für den nächsten Einkauf.



Hilter, Februar 2019 – Deli Reform produziert seit 60 Jahren ernährungsphysiologisch wertvolle Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Der Klassiker ist Deli Reform „Das Original“. Die rein pflanzliche Margarine wird aus ungehärteten Ölen und Fetten hergestellt, ist reich an ungesättigten Fettsäuren, enthält essentielles Omega-3 und ist frei von Konservierungsstoffen, Laktose und Gluten. Die Margarine ist ein wahres Allround-Talent, ideal zum Kochen, Braten, Backen und als Brotaufstrich. Sie wurde von der Stiftung Warentest, der wichtigsten Verbrauchertest-Organisation, kürzlich zum Testsieger gekürt (großer Margarine-Test der Stiftung Warentest 2017).



Inzwischen kommt aus dem Teutoburger Wald von der Marke Deli Reform ein umfangreiches Angebot an ernährungsphysiologisch wertvollen Lebensmitteln. Dazu gehören hochwertige Rapskernöle, rein pflanzliches Schmalz sowie innovative Brotaufstriche wie „Gemüse auf’s Brot“. Dieses Produkt enthält eine Extra-Portion Gemüse und leistet damit einen Beitrag zur gesunden Ernährung. Das neueste Produkt, das gerade im Lebensmittelhandel eingeführt wird, ist „Gutes aufs Brot“, ein Brotaufstrich aus Butter, Rapsöl und Buttermilch. Auch nach 60 Jahren ist Deli Reform der gesunden Ernährung verpflichtet und arbeitet an innovativen Produkten mit Mehrwert.

(lifePR) (