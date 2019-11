Pressemitteilung BoxID: 775710 (Waldemar Behn GmbH & Co KG)

Kleiner Feigling Adventskalender für Schoko-Muffel & Party-Fans

Mit dem Kleiner Feigling Adventskalender, gefüllt mit 24 farbenfrohen Fläschchen in neun verschiedenen Geschmacksrichtungen, macht man all denjenigen eine Freude, für die Schokolade viel zu langweilig ist. Wer sich die Wartezeit auf Weihnachten lieber mit ein wenig Party-Stimmung verkürzt, für den ist die „24-Tage-Bescherung“ von Kleiner Feigling die perfekte Alternative zum klassischen Schoko-Kalender.



Als zusätzliche Überraschung zum Nikolaustag versteckt sich hinter Türchen Nr.6 zusätzlich ein 10 EUR-Gutschein für den Kleiner Feigling Onlineshop. Hier finden sich zahlreiche, willkommene Geschenk-Ideen für jeden Kleiner Feigling Fan.



Der rote, sechseckige Kleiner Feigling Adventskalender ist rundherum mit lustigen Weihnachtswichteln, Rentieren und winterlichen Kleiner Feigling Fläschchen verziert und damit ein fröhlicher und zugleich dekorativer Blickfang. Am praktischen Tragegriff lassen sich die knapp 1,4 Kilogramm weihnachtlicher Vorfreude bestens transportieren.



Der Kleiner Feigling Adventskalender ist im Handel oder im Kleiner Feigling Onlineshop (www.kleinerfeigling.de) für 19,99 EUR erhältlich.



Inhalt:

5x 0,02l Kleiner Feigling – Das Original (20% vol.),

2x 0,02l Bubble Gum (20% vol.)

1x 0,02l Luxus Lakritz (20% vol.)

3x 0,02l Coco Biscuit (15% vol.)

2x 0,02l American Ice-Tea (20% vol.)

3x 0,02l Erdbeer Colada (15% vol.)

3x 0,02l Magic Mango (15% vol.)

3x 0,02l Kirsch Banana (15% vol.)

2x 0,02l Peppermint (15% vol.)



Maße:

31,7 x 22,5 x 19,6 cm (HxBxT)



Gewicht:

ca. 1,4 kg



Über Kleiner Feigling



Kleiner Feigling – seit über 25 Jahren steht dieser Markenname für ausgelassene Geselligkeit und unkompliziertes Feiern. Seit seiner Markteinführung 1992 ist der Feigenlikör auf Wodka-Basis mit den markanten Augen zum Partygetränk mit Kult-Status geworden. Neben Qualität, Verwendungsvielfalt und Konsensfähigkeit sind zahlreiche Trinkzeremonien und Partyspiele untrennbar mit dem Namen Kleiner Feigling verbunden. Seit 2013 ist die Kult-Marke Kleiner Feigling auch in weiteren Geschmacksrichtungen z.B. Magic Mango, Coco Biscuit , Erdbeer Colada und Peppermint erhältlich. Wie das Original basieren auch die neuen, bunten Sorten auf deutschem Premium-Wodka und sind sowohl in der beliebten 20ml-Kleinflasche als auch in der 0.5l-Clubflasche verfügbar.



Weitere Informationen unter: www.kleinerfeigling.de

