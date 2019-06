Pressemitteilung BoxID: 755044 (Wagner System GmbH)

"German Brand Award 2019" für QuickClick®

Starke Marke „designed in Lahr / Black Forest“: QuickClick®, das innovative und vielfach prämierte Gleit- und Stopp-System von Wagner, hat die Auszeichnung „Winner“ beim „German Brand Award 2019“ erhalten. Der deutsche Markenpreis wird vom renommierten „Rat für Formgebung“ vergeben und zeichnet wegweisende Marken, Markenmacher und Markenkonzepte aus.



Die Erfolgsgeschichte der Marke QuickClick® beginnt vor fast zwanzig Jahren mit einer neuen Einrichtungstendenz: Immer mehr Verbraucher ersetzen ihre alten Teppichböden durch hochwertige, jedoch sensible Beläge wie Parkett oder Laminat; der gleiche Trend zeichnet sich auch im Objektbereich ab. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein echtes Problem, denn empfindliche Bodenbeläge müssen zuverlässig vor kostspieligen Schäden geschützt werden. Herkömmliche Möbelgleiter zum Ankleben oder Nageln entsprechen nicht den zeitgemäßen Anforderungen an Qualität, Design und Wartungsfreundlichkeit.



Die einfache, effektive und nachhaltige Lösung kommt von Wagner – mit der Entwicklung und Fertigung von QuickClick®, dem ersten Möbelgleiter-System mit austausch- und wendbaren Gleit- und Stoppeinsätzen. Für jede Art von Bodenbelag sind die Einsätze in verschiedenen Materialien wählbar, beispielsweise aus rutschsicherem Elastomer, schonendem Wollfilz, hochgleitfähigen Spezialkunststoffen oder einem natürlichem Spezial-Fasergemisch. Das Prinzip der cleveren Erfindung: Ein Basiselement wird einmal am Möbel befestigt und passende Gleit- und Stoppeinsätze schnell und einfach ein- oder aufgeklickt. Bei Verschleiß oder Wechsel des Bodenbelags können sie ohne spezielles Werkzeug sekundenschnell ausgetauscht oder gewendet werden. Aus ursprünglich zwei Modellen entsteht im Laufe der Jahre eine umfangreiche Produktpalette für jede Art von Möbel und jede Art von Bodenbelag. Heute ist die mit dem „German Brand Award 2019“ ausgezeichnete, eingetragene Marke QuickClick® für jeden Anwendungsbedarf im Handel erhältlich und wird von Möbelherstellern weltweit in großer Variantenvielfalt eingesetzt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (