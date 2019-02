Portfolio-Erweiterung: Wacker QS bietet Kommissionierung und Konfektionierung für die Industrie

27.02.19

Mit dem Geschäftsfeld der Kommissionierung und Konfektionierung wartet Wacker Qualitätssicherung jetzt mit einer Ausweitung des Portfolios auf. Damit machen die Untersiemauer öffentlich, was bereits seit Jahren mit Bestandskunden im Tagesgeschäft mitläuft: Kommissionierung und Konfektionierung als sinnvolle Ergänzung eines Qualitätssicherers.



Kommissionierung und Konfektionierung liefen bei Wacker Qualitätssicherung im Rahmen der Kunden-Aufträge in den letzten Jahren einfach mit. Bestandskunden, so Betriebsleiter Andreas Wacker, profitierten gerne von dem Geschäftsfeld als angenehme Nebenleistung. Aufgrund zunehmender Nachfrage und damit Involvierung haben die Experten für Qualitätssicherung und industrielle Teilereinigung hier nun ein neues Betätigungsfeld auch offiziell gemacht. Im Vordergrund stehen im Bereich der Kommissionierung die Auswahl von Verpackungs- und Sicherungsmaterial anhand vorliegender Artikelmengen,

-maße und –gewichte. Im Kern sind die Untersiemauer darauf spezialisiert,passende Verpackungskartonagen zusammen zu stellen und hier je nach Bedarf mit Beutel, Umkarton oder Spezialverpackung zu arbeiten. Bei Wacker werden täglich Verpackungswaren aus Kartonagen, Folien oder Holzpaletten zu Verpackungsgebinden konfektioniert. Hierbei werden Einzelteile aus Karton, Folie und Styropor zum jeweils passenden Verpackungskarton zusammengestellt.



Die Untersiemauer arbeiten verpackungstechnisch mit unterschiedlichsten Materialien von Beutel über Umkarton bis hin zur Spezialverpackung, Auf Wunsch kann jeder Kunde eine Qualitätsprüfung nach eigenen Vorgaben integrieren lassen. Es sind die über Jahre entwickelten smarten Kontroll-Prozesse und Prüfroutinen, die optimalen Workflow und gleich bleibenden Output garantieren. Auf diese Weise, so Andreas Wacker weiter, sei höchster Industrie-Standard bei allen Konfektionierungsarbeiten garantiert. Die Wacker’schen Prozesse beinhalten auf Wunsch auch die logistische Begleitung von Werbeaktionen, die Beifügung von Prospekt-Beilegern und Merchandising-Artikeln oder das Handling von Produkt-Bundles.



Im Anschluss steht bei Wacker Qualitätssicherung der Fuhrpark vom Lieferwagen bis zum 40-Tonner bereit, um die logistische Abwicklung bis zum Endkunden autark zu gewährleisten.



Im Kerngeschäft fungiert das Unternehmen Wacker Qualitätssicherung seit 1996 als einer der ersten Ansprechpartner für Qualitätssicherung für die Industrie. Darüber hinaus bieten die Untersiemauer neben Kommissionierung und Konfektionierung industrielle Teilereinigung, CNC-Lösungen für die Sonder- und Serienfertigung sowie Prototypenbau oder professionelle Hilfestellung im Engineering. Weitere Informationen auf https://www.wacker-qs.de.

(lifePR) (