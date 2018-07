W2 Development entwickelt "Goldbach Campus" in Sindelfingen

Der Stuttgarter Projektentwickler W2 Development plant auf seinem Anfang 2018 erworbenen, knapp 1,8 Hektar großen Grundstück zwischen der Mahdentalstraße und der Schwertstraße in Sindelfingen den Bau eines Bürokomplexes sowie eines Parkhauses mit insgesamt 84.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Das Gesamtprojekt wird unter dem Titel "Goldbach Campus" in zwei Bauabschnitten realisiert.



Bereits im Jahr 2019 soll auf dem derzeit ungenutzten Teilgrundstück direkt an der Mahdentalstraße mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden. Dort wird ein bis zu sieben Obergeschosse umfassendes Bürogebäude mit 20.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche gebaut. Auf drei Tiefgaragenebenen entstehen für die zukünftigen Büronutzer 330 PKW-Stellplätze. Das neue Gebäude wird allen Anforderungen moderner, nachhaltiger und zukunftsorientierter Arbeitsplätze gerecht.



"Wir wissen, dass in Sindelfingen hochwertige Büroflächen dringend benötigt werden und wollen deshalb gerne gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung dieses anspruchsvolle Projekt realisieren", erklärt Architekt Stefan Willwersch.



Um das Vorhaben umsetzen zu können muss der Bebauungsplan geändert werden.



Das Büro willwersch architekten bda riba ist verantwortlich für die Planung des Bauvorhabens. Inhaber Stefan Willwersch und Frank Widmann sind die beiden Gesellschafter der W2 Development GmbH.



Da die beiden Bestandshallen auf dem südlichen Teil des Grundstücks voraussichtlich unverändert weiter genutzt werden sollen wird der zweite, deutlich größere Bauabschnitt vermutlich erst in fünf bis zehn Jahren umgesetzt werden können. Vorgesehen sind dann ein Bürokomplex sowie ein neues Parkhaus mit zusammen knapp 64.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Die mehr als 1.100 PKWStellplätze für die Büronutzer des 2. Bauabschnitts werden in einer eingeschossigen Tiefgarage und in einem oberirdischen Parkhaus angeboten.

W2 Development GmbH

Die W2 Development GmbH wurde 2008 von dem Architekten Stefan Willwersch und dem Kaufmann Frank Widmann gegründet. Das Büro besteht aus einem Team von Architekten und Immobilienspezialisten. Seither wurden überwiegend gewerbliche Immobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 200 Millionen Euro realisiert und verkauft.

