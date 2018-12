35. Dreikönigsantik- und Vintagemarkt in Neckarsteinach

07.12.18

Vom 5. bis 6. Januar 2019 findet in der Vierburgenhalle in 69239 Neckarsteinach auf über 1000 m² der traditionelle Dreikönigsmarkt statt. Mit rund 70 Ausstellern aus 5 Nationen ist dies der grösste und attraktivste Antikhallenmarkt im Grossraum Heidelberg.



Dieses Event findet seit über 30 Jahren nur einmal jährlich statt und ist damit der älteste, regelmäßig stattfindende Dreikönigsmarkt in Deutschland.



Hier treffen sich alljährlich Deutschlands Antiquitäten und Vintage Liebhaber zum „ersten“ Antikmarkt des Jahres.



Auf diesem Markt für Design, Kunst, Antiquitäten, Antik-Möbel, Raritäten, Shabby Chic und Vintage-Artikel aller Art, gibt es von günstigen Schnäppchen bis hin zu wertvollen Sammlerstücken eine bunte Palette der meisten Sammelgebiete von A-Z.



Das Angebot umfasst u. a. hochwertige Objekte, wie alten Schmuck, Tisch-, Kamin-, Wand-, Stand- und Taschenuhren, Porzellan bekannter Manufakturen, dänisches und englisches Silber, Gemälde verschiedener Epochen, alte Stiche und moderne Grafik, Bronzen, Jugendstilglas, Keramik, afghanischer Silberschmuck, Porzellanpuppen, optische Geräte und Nautika.



Für Spezialsammelgebiete gibt es auch Sonderstände mit historischen Wertpapieren, Büchern, Photoapparaten, Münzen, Blechspielzeug und Puppen, Asiatika, Postkarten, Grafik, Bilderrahmen, alter Wäsche und Spitzen.



Sowohl der junge Sammler, als auch der erfahrene Fachmann können hier das richtige Stück finden. Im Bereich Schmuck aus drei Jahrhunderten findet der Besucher seltene Unikate bedeutender Goldschmiedemeister des 18. Und 19. Jahrhunderts, funkelnde Brillant-Colliers ,wertvollen Diamant- und echten Perlenschmuck, sowie ein besonders reichhaltiges Sortiment an losen & gefassten Edelsteinen , Südsee- & Tahiti Perlen. Hier kann auch mitgebrachter Schmuck durch Experten geschätzt werden.



antike Knöpfe aus Böhmen



Wie immer bringt der Knopfjakob eine Riesenauswahl an antiken Knöpfen aus Böhmen nach Neckarsteinach mit. Jede Knopfkarte ist ein Unikat und den passenden Vintage Modeschmuck gibt es dann bei seiner Frau nebenan.



Außerdem gibt es von der alten Registrierkasse bis zum Trichtergrammophon die ausgefallensten Raritäten. Ob ein alter Porzellanfingerhut, Schellackplatte oder Garderobenspiegel; es gibt zigtausend verschiedene Dinge aus vier Jahrhunderten.



Sammler kommen natürlich auch auf Ihre Kosten, alte Landkarten,Postkarten oder ganz einfach Comics der 40er Jahre. Die Lust zu suchen und zu stöbern macht am meisten Spaß auf dem Dreikönigs-Antik & Vintagemarkt. Manch einer möchte auch nur eben mal sehen was es zu Großmutters Zeiten alles gab.



Auch im Bereich der 50ziger bis 70ziger Jahre werden gerade junge Leute fündig, sei es für den Bereich Dekoration, Einrichten oder einfach selber haben wollen.



Schätzstunde

Ein - abgesehen vom Eintrittsgeld - kostenloser Service wird jenen Messebesuchern geboten, die wissen möchten, wie viel ein Erbstück aus dem eigenen Besitz wie beispielsweise Uromas Halskette oder die Porzellanvase aus dem 19. Jahrhundert denn nun wert ist. Wer den Wert seiner Privatschätze von mehreren Profis für die verschiedenen Sammelgebiete taxieren lassen möchte, kann ihn täglich in der »Schätzstunde« von 12-16 Uhr von ausgewiesenen Experten für alten Schmuck, Armband- & Taschenuhren, Antiquitäten, Design und alte Puppen schätzen lassen.



Da bekanntlich ein Experte allein nicht alles wissen kann, reisen für diesen Service mehrere Gutachter aus dem gesamten Bundesgebiet nach Neckarsteinach, der Service wurde auf 4 Stunden täglich ausgedehnt.



Natürlich kann das ungeliebte Erbstück direkt vor Ort veräußert werden – vielleicht um auf dem Antikmarkt etwas Schöneres zu ergattern.



Puppendoktor

Die Puppenklinik Gerberich aus Blomberg präsentiert Puppen, Teddys und Puppenkleidung aus 2 Jahrhunderten. Auch am Zubehör mangelt es nicht, und so kann das eine oder andere “Wehwehchen“ direkt vor Ort behoben werden. Kleinere Reparaturen führt der Puppendoktor direkt in der Vierburgenhalle aus.



Fakten:

Öffnungszeiten: 5.-6.1.19 Samstag, Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 3,50 €, Schüler ab 14 Jahren, Senioren, Schwerbehindert und Studenten 3,00 €

Navigation: Vierburgenhalle, Hirschhorner Straße 41, 69239, Neckarsteinach.

Parken: kostenlose Parkplätze direkt an der Bundesstrasse

ÖPV: Bahnhoof Neckarsteinach ca. 700 m Fussweg zur Halle



Veranstalter:

VT-Veranstaltungen, Kiesslersweg 1, 36399 Freiensteinau

Tel. 06666/ 8008032, Fax 06666/ 8008049

email: vtveranstaltungen@gmx.de

Homepage: http://www.kunstundkreativmarkt.de





