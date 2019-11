Pressemitteilung BoxID: 775543 (VS Verband Deutscher Schriftsteller)

Fitzgerald Kusz, ein Meister des Dialekts, des Haikus und des Humors

Wir feiern am 17. November 2019 seinen 75. Geburtstag

Fitzgerald Kusz (Rüdiger), Sohn einer Fränkin und eines Berliner Opernsängers, wurde 1944 in Nürnberg geboren. Nach dem Abitur studierte er Germanistik und Anglistik in Erlangen. Er arbeitete viele Jahre als Englischlehrer, seit 1982 lebt er als freischaffender Schriftsteller. Kusz ist Mitglied im VS, im PEN-Zentrum Deutschland, bei den Münchner Turmschreibern und in der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.



Seine ersten Auftritte waren 1967 mit Peter Handke und zwei Beat-Bands in Erlangen. Am Anfang schrieb er Gedichte auf hochdeutsch, die noch im Zeichen der »Pop-Poesie« standen. Aber nach dem Vorbild der Wiener Gruppe um H. C. Artmann wandte sich Kusz ab 1970 der Mundart zu. In fränkischem Dialekt veröffentlichte er Gedichte, Drehbücher für Film- und Fernsehen, Theater- und Hörstücke sowie Songs. Anlässlich seines 70. Geburtstags sagte er 2014 im Bayerischen Rundfunk: »Ich bin als Dialektsprecher aufgewachsen. Fränkisch war meine erste Sprache, mein Muttersprouch. Meine zweite Sprache war das Berlinerisch meines Vaters. Wahrscheinlich hat das Spannungsfeld zwischen den beiden Dialekten mein Ohr hellhörig gemacht für das, was Sprache vermag. Auf dem Gymnasium und der Uni wollte man mir meinen Dialekt austreiben. Es ist nicht gelungen. Der Dialekt war stärker.« Und in einer Leseprobe auf seiner Website schreibt er: »Dialekte sind Delikatessen. Da wird noch mit dem Ohr gegessen.«



Das in der Tradition des Volksstücks von Ödön von Horváth und Marieluise Fleißer beeinflusste Theaterstück »Schweig, Bub!« (1976), das allein in Nürnberg mehr als 700mal aufgeführt und in 13 deutsche Dialekte übertragen wurde, war sein bislang größter Erfolg. Es stand 34 Jahre lang mit 730 Vorstellungen bis 2010 auf dem Spielplan. Rund 40 Jahre nach der Uraufführung übertrug Kusz sein Erfolgsstück ins Hochdeutsche und aktualisierte es dabei.



Die zweite Auflage seines Gedichtbands «Der Vollmond über Nämberch«, der Gedichte aus 40 Jahren präsentierte, erschienen zu Kusz' 70. Geburtstag. 2015 die Haikus »Guuder Moond«. In seinem späteren Gedichtband »Nämberch-Blues« (2017), der Experimente mit verschiedenen literarischen Formen wagte, bewies er wieder seine unendliche Sprachlust als »unverbesserlicher Philologe«.



Der Dialektdichter Fitzgerald Kusz erhielt viele wohlverdiente Auszeichnungen u.a.: Förderpreis der Stadt Nürnberg für Literatur, Hans-Sachs-Preis, Wolfram-von-Eschenbach-Preis, Friedrich-Baur-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, August-Graf-von-Platen-Preis.



Der Bundesvorstand der Schriftstellerinnen und Schriftsteller gratuliert dem geschätzten Kollegen sehr herzlich zu seinem runden Geburtstag und erinnert sich besonders an seinen großen Sinn für Humor, seine Liebe zum Dialekt und seine besonders intelligenten und lebendigen Haikus. Herzlichen Glückwunsch.

