3. Landshuter Rosentafel freut sich auf ihre Gäste

Im Sommer dürfen sich Stadt und Besucher auf eine Neuauflage der Landshuter Rosentafel freuen. Nachdem das erfolgreiche Benefizbankett der VR-Bank Landshut im vergangenen Jahr wegen der Landshuter Hochzeit Pause gemacht hat, findet es heuer am Freitag, 15. Juni, um 18 Uhr zum dritten Mal statt. Auf maximal 100 Gäste wartet ein exklusives Fünf-Gänge-Menü mit Livemusik im malerischen Ambiente des Landshuter Taubengäßchens. Über das Projekt, das mit dem Erlös der Rosentafel und großzügiger Aufstockung durch die VR-Bank ins Leben gerufen wird, entscheidet ein Ideenwettbewerb, für den die VR-Bank unter www.vrla.de ab sofort Vorschläge entgegennimmt.



Gefragt sind neue Konzepte für ein lokales Projekt, von dem eine möglichst große Bevölkerungsgruppe profitiert. „Gerne geben wir Starthilfe für ein langfristiges Vorhaben. Das entspricht unserer Firmenphilosophie“, sagt Matthias Steck, Vorsitzender des Vorstands. Bisher hat die VR-Bank mit der Rosentafel die „Bananenflanke“ – eine Fußballliga für junge Menschen mit Behinderung – und das Sprachprojekt „Mama lernt Deutsch & MEHR“ des Vereins ZAK im Nikolaviertel gefördert.



Auch in diesem Jahr soll laut Bankvorstand Andreas Walter ein stattlicher Betrag für die Anschubfinanzierung eines gemeinnützigen Projekts zusammenkommen. „Wir freuen uns auf viele spannende Bewerbungen.“ Über die Internetseite der VR-Bank Landshut können Ideengeber schon jetzt ihre Vorschläge einreichen.



„Mit der Rosentafel unterstützen wir Initiativen, die eine gesellschaftliche Lücke schließen und etwas umsetzen möchten, was es in der Region so noch nicht gibt“, sagt Marketingleiterin Maria Maierbeck. „Gleichzeitig ist die Rosentafel ein einmalig schönes Erlebnis für die Gäste und Unterstützer, die unser Engagement vor Ort mit ihrem Gastbeitrag erst möglich machen.“



Das bewährte Konzept der Rosentafel bleibt: Im Taubengäßchen wird eine 30 Meter lange Tafel aufgebaut und festlich mit Rosen und Kerzen geschmückt. Die Gasse wird in die Farben orange und blau getaucht und die Gäste werden mit feinen Speisen, edlen Weinen und schöner Musik stilvoll durch den Abend begleitet. Neben der öffentlichen Vorstellung des neuen Förderprojekts gibt es auch einen Rückblick auf die Entwicklung der bisher unterstützen Initiativen.



Den Platz an der Rosentafel gibt es zum Gastbeitrag von 100 Euro. Partner der VR-Bank sind die Rosengassen-Nachbarn – die Blumen-Boutique und das Blumen-Café von Thomas Traublinger und Martina Schmüser, Wild und Geflügel Wagner sowie die Bar Bradbury's. Das exklusive 5-Gänge-Menü kommt dieses Jahr aus der Küche des Altstadt-Restaurants Stegfellner. Um Aufbau und Überdachung der Tafel kümmert sich Beate Zeilnhofer. Organisation und Moderation übernimmt Bragulla Presse & Events.



Unter www.vrla.de gibt es nähere Informationen und den Bewerbungsbogen für Projektvorschläge. Interessierte können sich hier auch für einen Platz an der Rosentafel vormerken lassen, aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl unter Vorbehalt der Zusage.

