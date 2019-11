Pressemitteilung BoxID: 774283 (Voya GmbH)

Lufthansa City Center und Voya schließen strategische Partnerschaft

Lufthansa City Center (LCC) und die auf Geschäftsreisen spezialisierte Digital-Plattform Voya arbeiten seit dem 1. November 2019 zusammen. Im ersten Schritt hat die LCC Reisebüro AG das bisher von Voya eigenständig geführte Reisegeschäft am Hamburger Voya-Standort übernommen und wird exklusiver Fulfillment-Partner von Voya. Im ersten Quartal 2020 folgt dann die Implementierung der Voya-Plattform und Voya-Technologie bei allen LCC Business Travel Büros in Deutschland. Damit kann LCC allen Corporate Kunden ein flächendeckendes Angebot bieten. Das Start-up Voya konzentriert sich in Zukunft auf die Weiterentwicklung der Voya-Plattform.



„Viele kleine und mittlere Unternehmen managen ihre Geschäftsreisen immer noch selbst und verzichten auf Einkaufs- und Effizienzvorteile. Hier liegt viel Potential für Optimierungen, die neue digitale Reisemanagementsysteme ermöglichen. Das Geschäftsreisen-Management-System Voya ist deshalb die perfekte Ergänzung für unser bestehendes Corporate-Travel-Geschäft. Ab sofort können wir bedarfsgerecht unterschiedliche Kundenschnittstellen mit Online-Buchung und persönlichem Service bedienen. Wir werden zur ersten Travel Management Company, die stationäre und digitale Technologie verbindet und können so unsere KMU-Marktführerschaft weiter ausbauen“, erläutert Markus Orth, der seit März 2019 die LCC Reisebüropartner GmbH leitet. Der Markt der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitern ist das größte Geschäftsreisesegment. LCC ist mit 13.500 Corporate-Kunden Marktführer in diesem Segment. Daneben betreut LCC eine Vielzahl von multinationalen Kunden.



Maximilian Lober, Co-Founder von Voya: „Wir freuen uns, dass wir Lufthansa City Center als ersten großen Kunden und Partner für unsere Technologie gewinnen konnten und nun gemeinsam noch deutlich mehr KMUs eine moderne Lösung bieten können die ausgezeichneten persönlichen Service und Onlinebuchung vereint.“



Über Lufthansa City Center:



Lufthansa City Center (LCC) gehört mit mehr als 570 Büros in 95 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,3 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2018) zu den weltweit größten unabhängigen Franchise-Systemen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Die LCC-Geschäftsreisen-Sparte agiert unter dem Label LCC Business Travel. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 300 Büros mit rund 2.400 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 5.300 Mitarbeiter.



Weitere Informationen unter LCC.de und LCC-Businesstravel.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (