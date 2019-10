Pressemitteilung BoxID: 773776 (VOX Television - RTL interactive GmbH)

Steffen Hensslers Wettschulden im blauen Mirja Boes-Kleid: "Ich fühle mich erschreckend wohl!"

Er hat es wirklich getan: Steffen Henssler erscheint bei „Grill den Henssler“ (So., 3. November 2019, 20:15 Uhr, VOX) in dem hellblauen Kleidchen, das Mirja Boes in der ersten Folge getragen hat. Der Grund: Die Dessert-Wette gegen Mario Basler. „Ich habe die Wette ja nicht wirklich verloren (Anm.: Der letzte Gang ging unentschieden aus), doch ich habe mich breit quatschen lassen“, erklärt der Koch-King sein sexy Outfit. „Ich dachte, dass ich etwas kräftiger bin und gar nicht in das Kleid reinpasse. Es spannt nur ein bisschen an den Oberarmen und am Rücken! Aber ich kann ja trotzdem kochen!“ Vielleicht sogar besser als je zuvor? Wird das Kleid zum neuen Glückskleid und Steffen Henssler erkocht sich darin einen neuen Rekordsieg gegen die Promis? Das können nur Moderatorin und Schauspielerin Nina Bott, Moderator Jochen Schropp sowie Sänger Willi Herren verhindern. Vor der Vorspeise („Blumenkohlsuppe mit Hefegebäck“) verkündet Jochen Schropp auf jeden Fall schon siegessicher: „Ich werde jetzt dafür sorgen, dass dein Kleid kein Glückskleid ist!“



Eiskönigin, Schlumpfine oder Popeye-Frau Olivia?



Natürlich hagelt es für Steffen Henssler in seinem blauen Kleidchen von allen Seiten Sprüche. Annie Hoffmann attestiert: „Steffi, als du eben rauskamst, habe ich erst an Olivia gedacht, die Frau von Popeye. Aber jetzt finde ich, du siehst aus wie die Eiskönigin! Oder wie Schlumpfine! Hast aber wirklich schöne Beine in dem Kleid! Sind ja eher so Streichhölzer wie bei Pinocchio!“ Und was sagt der stolze Kleidchenträger: „Ich fühle mich erschreckend wohl. Ich weiß aber jetzt schon, dass mich morgen meine Kinder nicht mehr so gut finden werden. Meine Kinder leiden immer leicht unter meinen Aktionen. Es gibt ja Schüler, die gucken diese Sendung und dann wird das in der Schule angesprochen: ‚Sag‘ mal, hatte dein Papa gestern ein Kleid an?‘“



Callis Diät-Tipp der Woche: „Dat Hefeteilchen brauch ich nicht, macht dick!“



„Schön mal die Bumsbude aufmischen!“ - Annie Hoffmann und Steffen Henssler wollen ins „Sommerhaus der Stars“



Im Hauptgang („Spaghetti mit Fisch und Meeresfrüchten”) fordert Willi Herren, „Sommerhaus der Stars“-Provokateur, Steffen Henssler heraus. Letzterer outet sich überraschend als Fan des RTL-Erfolgsformates: „Ich habe es geliebt. Ich bin da reingezappt und hing fest. Dienstag bin ich echt im Laden so um halb acht raus mit den Worten: ‚Jungs, das schafft ihr hier doch auch alleine!‘ Und dann schnell nach Hause aufs Sofa. Ich fand‘s mega. Typen wie Willi Herren, die polarisieren, braucht man da auch. Das war super unterhaltsam. Was für eine Sendung! I love it!“ Annie Hoffman ist erstaunt: „Zu ‚Let’s Dance‘ wolltest du nicht, ins Dschungelcamp wolltest du nicht. ‚Sommerhaus der Stars‘, würdest du da mitmachen?“ Der 47-Jährige überlegt kurz. „Ja, aber da würde ich dann alleine rein müssen. Da kommt keiner mit mir mit! Aber wir können doch dahingehen!“, lautet Steffen Hensslers spontan Einfall. Annie Hoffmann zögert keine Sekunde. „Ja, mega! Lass‘ machen! Sofort! Schön mal die Bumsbude aufmischen.“ Mit einem High five besiegeln die beiden ihre Idee. Zu diesem Plan hat Willi Herren nur einen Tipp: „Geht nicht zu zweit auf die Toilette!“



Wird das Kleid von Mirja Boes zum Glücksbringer für Steffen Henssler oder setzen sich die prominenten Hobbyköche in der neuen Ausgabe von „Grill den Henssler“ gegen den Koch-King durch?



Die Gerichte der Promis:

Jochen Schropp (Vorspeise):

Blumenkohlsuppe mit Hefegebäck



Willi Herren (Hauptspeise):

Spaghetti mit Fisch und Meeresfrüchten



Nina Bott (Dessert):

Dattelkuchen mit Feigen



Koch-Coach:

Christian Lohse



Die „Grill den Henssler“-Jury:

Reiner Calmund

Mirja Boes

Christian Rach



Moderation:

Annie Hoffmann



Darum geht es bei „Grill den Henssler”:



Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Stars, Steffen Henssler im hitzigen Koch-Battle den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das „Grill den Henssler“-Jury-Trio Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinn für erstklassige Gerichte verlangt die knallharte Jury nicht nur den prominenten Hobby-Köchen, sondern auch Steffen Henssler Qualität auf höchstem Niveau ab. Und während in der Show wieder Töpfe und Emotionen überkochen, führt Moderatorin Annie Hoffmann durch das Geschehen am Herd. Sie nimmt nicht nur



Steffen Henssler in die (Grill-) Zange, sondern wird auch den prominenten Hobby-Köchen auf den Zahn fühlen. Weitere Informationen: > VOX Pressezentrum

