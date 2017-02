Jazz-Legende John Patitucci setzt auf VOVOX-Klangleiter

Der US-Amerikaner John Patitucci zählt bereits jetzt zu den besten Jazz-Bassisten aller Zeiten und wird in einer Reihe mit Legenden wie Ron Carter, Charles Mingus und Jaco Pastorius genannt. Mit seinen außergewöhnlichen technischen Fertigkeiten sowie einer enormen stilistischen Vielfalt bereicherte der studierte Kontrabassist als Studio- und Livemusiker unzählige Jazz-Aufnahmen von Dizzy Gillespie und Chic Corea über Herbie Hancock und George Benson bis hin zu Sting und Natalie Cole. Auch als Solist kann Patitucci auf eine lange Liste herausragender Alben zurückblicken. Um seinen markanten, unverwechselbaren Basston perfekt zu übertragen, setzt John Patitucci mittlerweile ausschließlich auf die Klangleiter von VOVOX.



„Ich habe viele Kabel getestet, die einen deutlichen, hörbaren Qualitätsunterschied im Klang versprachen“, erläutert Patitucci. „Das VOVOX-Kabel ist das einzige, das die Versprechen auch hält. Ich machte den Hörtest in einem absolut stillen Studio, zusammen mit einem großartigen Tontechniker, und wir beide – er und ich – hörten die zusätzliche Tiefe und Wärme, die das VOVOX-Kabel meinem Bass gab.“



Selbst ein so vielseitiger Musiker wie John Patitucci findet immer wieder neue Ausdrucksmittel und -wege. So spielt der in Brooklyn, New York City geborene 57-Jährige auf seinem aktuellen Quartett-Album eine semiakustische 6-Saiter Bassgitarre, deren spezieller Ton selbstverständlich auch von den Schweizer Klangleitern von VOVOX übertragen wird.



Weitere Informationen über John Patitucci erhalten Sie unter www.johnpatitucci.com.



Eine Übersicht von VOVOX-Anwendern ist auf der offiziellen VOVOX-Webseite zu finden.

VOVOX AG

Die VOVOX AG wurde 2002 von dem Werkstoffingenieur Jürg Vogt gegründet. In 5-jähriger Entwick-lungszeit realisierte er das Konzept der VOVOX Klangleiter, die für eine direktere, verlustfreie und un-verfälschte Signalübertragung sorgen: Die VOVOX Klangleiter sind herkömmlichen Audiokabeln ent-sprechend weit überlegen. Mittlerweile bietet VOVOX Lösungen für alle Bereiche der Signalübertra-gungskette an und kann so gleichermaßen Musiker wie Tonstudiobetreiber und Hi-Fi-Enthusiasten über-zeugen. Dank der herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Klang und Handling genießen die VOVOX-Produkte international höchstes Ansehen.





