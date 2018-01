Entspannt wohnen mit Hygge und Wabi-Sabi

Auch 2018 stellt sich für viele wieder die Frage: Wie richte ich meine Wohnung modern, gemütlich und individuell ein? Die große Auswahl an Möbeln, Accessoires, Farben und Materialien erlaubt eine variantenreiche Gestaltung nach Lust und Laune. So viele Persönlichkeiten es gibt, so viele Möglichkeiten gibt es. „Unser Zuhause ist unser Rückzugsort“, sagt Jana Kaminski, Pressesprecherin bei Vonovia, Deutschlands größtem Immobilienunternehmen. „Hier möchten wir uns rundum wohlfühlen und genau deshalb verwenden wir so viel Zeit aufs Einrichten.“ Wer bei der Riesenauswahl eine Orientierungshilfe für das richtige Mobiliar und die passenden Accessoires möchte, kann sich von den aktuellen Trends inspirieren lassen – doch was beutet „Hygge“ oder „Wabi-Sabi“ eigentlich?



Hygge – die dänische Gemütlichkeit



Bereits im vergangenen Jahr war die Lebensphilosophie aus Dänemark ein großes Trendthema. Als Gegenbewegung zur Digitalisierung stehen Entschleunigung, Gemütlichkeit, Gastfreundlichkeit und Leichtigkeit im Mittelpunkt. Grundlage ist der Skandi-Chic mit weißen oder pastellfarbenen Wänden, Holzmöbeln und natürlichen Farben wie Schwarz, Grau, Grün, Braun oder Blau. Dazu gesellen sich Accessoires und Details, die viel Wärme und Entspannung ausstrahlen. Kerzen etwa dürfen keinesfalls fehlen – Arrangements aus Kerzenhaltern, Stumpenkerzen oder Teelichtern sind ein Hingucker und verbreiten eine schöne Atmosphäre. Daneben laden Plaids, Langflor-Teppiche, Kissen und Schaffelle in harmonischen Farben und sinnlichen Materialen zum Wohlfühlen ein. Abgerundet wird die Hygge-Einrichtung durch Accessoires aus Holz, Metall, Stein oder Keramik.



Wabi-Sabi – die japanische Ästhetik



Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine japanische Form des Purismus, dessen Einrichtungsgrundsätze der Hinwendung zur Natur und der Konzentration auf das Wesentliche entspringen. Der Fokus liegt auf besonderen Lieblingsstücken mit Gebrauchsspuren und Geschichte. Aus diesem Grund wird Wabi-Sabi auch als unvollkommener Purismus bezeichnet. Für die Gestaltung spielen sanfte Farben, helles Holz und klare, organische Formen eine große Rolle. Unnötige Dinge werden in Sideboards oder Körben verstaut. Dass Wabi-Sabi bei aller Schlichtheit auch sehr gemütlich ist, liegt an der Verwendung von Stoffen in Form von Kissen, Vorhängen, Teppichen und Plaids – und das alles aus Baumwolle, Leinen und anderen Naturmaterialien und mit dezenten Mustern.



Natürlich wohnen



Sowohl Hygge als auch Wabi-Sabi greifen natürliche Materialien auf und entsprechen damit einem seit Jahren vorherrschenden Trend: dem natürlichen Wohnen. Darin kommt der Wunsch nach einem analogen, einfachen Leben zum Ausdruck, das der zunehmenden Technisierung des Alltags entgegensteht. Holz ist mit seiner warmen Ausstrahlung und der angenehmen Haptik ein besonders beliebtes Material, aber auch Stein, Keramik und (Baum-)Wolle schaffen ein angenehmes, lebendiges Umfeld. „Dabei müssen es nicht immer Vollholzmöbel sein“, stellt Jana Kaminski klar. „Eine nicht zu überladene Einrichtung, helle Farben, Wohlfühlstoffe, gemütliches Licht und Accessoires aus Holz, Keramik oder Metall schaffen das leichte, warme Ambiente des natürlichen Wohnens.“



Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Düsseldorf, Deutschland, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68115

Verwaltung der Vonovia SE: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Deutschland



Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

Vonovia SE

Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,8 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.300 Mitarbeiter.







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren