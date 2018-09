VollCorner eröffnet 18. Biomarkt in München

10.09.18

Am Donnerstag, den 06. September 2018 hat die VollCorner Biomarkt GmbH ihren 18. Biomarkt in München eröffnet. Nicht nur das urbane und moderne Innendesign sorgt für Aufsehen, auch die Größe und das vielfältige Sortiment suchen ihresgleichen. Mit 1.000 m² Verkaufsfläche bietet der neue Laden reichlich Platz für viele Highlights.



Die Münchner VollCorner Biomarkt GmbH eröffnet im 30. Jubiläumsjahr seine 18. Filiale. Mit 1.000 m² Verkaufsfläche hebt sich der neue Biomarkt nicht nur größenmäßig von den Bestandsläden ab. Neben einer umfassenden Sortimentserweiterung bietet der neue Biomarkt nahe der Münchner Theresienwiese etliche Alleinstellungsmerkmale. Auch die Innengestaltung und Standortwahl sind ein Novum für den Münchner Bio-Einzelhändler.



Der neue Biomarkt bietet viel Platz, um das VollCorner Sortiment weiterzuentwickeln. Mit insgesamt mehr als 10.000 Produkten finden Kunden im VollCorner Biomarkt Forum Schwanthalerhöhe mehr als doppelt so viele Bio-Produkte wie in anderen VollCorner Filialen. „In unserem neuen Biomarkt erwartet unsere Kunden ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Wo wir in unseren anderen Biomärkten aus Platzgründen an unsere Grenzen stoßen, können wir hier in allen Warengruppen das ganze Spektrum an Möglichkeiten zeigen“, freut sich Vertriebsleiter Alexander Worms. „Hier bekommen unsere Bio-Lebensmittel endlich die große Bühne, die sie verdienen“, ergänzt VollCorner Inhaber und Geschäftsführer Willi Pfaff.



Der Fokus liegt sowohl auf der Vertiefung des regionalen Angebots, wie auch auf der Ausweitung des Sortiments um internationale Trendmarken und aufstrebende Bio-Startups. Dazu wurden eigens für die neue Filiale 35 neue Lieferanten aufgeschaltet, die den VollCorner Flagship-Store direkt mit ihren Produkten beliefern. Ein besonderes Highlight ist hier die Heumilch-Tankstelle, an der Kunden frische regionale Milch selbst zapfen können.



Im Eingangsbereich erwartet Kunden das VollCorner Deli und Café mit Kaffee, Backwaren und Kuchen, belegten Sandwiches, frisch gepressten Säften, hausgemachten Quiches, leichten Müslis und Obstsalat, die zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen angeboten werden. Eine Sitzecke im Innenbereich und eine bestuhlte Außenterrasse im Hof bieten Platz für einen Imbiss an Ort und Stelle. Im hinteren Bereich findet sich ergänzend eine große Feinkost-Theke an der VollCorner neben Käse, Antipasti und Wurst-Spezialitäten auch regionales Fleisch in Bedienung anbietet. Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten die beiden großen Abteilungen für Wein und Naturkosmetik, die sich durch ein eigenes Design vom Rest des Ladens abheben. Der umfangreiche Weinbereich spiegelt mit einem ausgewählten Sortiment und vielen namhaften Etiketten die Kompetenz aus dem VollCorner eigenen Bio-Weinhandel Vino in Haidhausen wider. Die geräumige Kosmetikabteilung bietet eine Vielzahl neuer Marken und ab Herbst auch professionelle Kosmetik-Anwendungen, die VollCorner in einer separaten Kosmetikkabine anbietet.



Mit dem Einzug in das Forum Schwanthalerhöhe bezieht VollCorner erstmals ein städtisches Einkaufszentrum. Ausschlaggebend für die Entscheidung war die gute Anbindung an das Münchner Stadtzentrum und dem nahen Wohnviertel. VollCorner rechnet durch die unmittelbare Nähe der anderen Geschäfte im Forum Schwanthalerhöhe mit vielen Neukunden.

