Weltpremiere für den I.D. VIZZION in Genf: Volkswagen zeigt das Potential seiner neuen I.D. Modellpalette

I.D. VIZZION: Das AUTO-mobil der Zukunft – autonom und elektrisch angetrieben

I.D. VIZZION: Innovative Technologie macht das Auto sauber, sicher und komfortabel

I.D. VIZZION: Zukunftsweisendes Innenraum- und Bedienkonzept

Potential der I.D. Modellfamilie: Vom kompakten Elektrofahrzeug der Golfklasse bis zur vollautomatischen Oberklasselimousine

Volkswagen Elektro-Offensive: 20 vollelektrische Fahrzeuge bis 2025





Der I.D. VIZZION1 belegt den Anspruch von Volkswagen an die individuelle Mobilität der Zukunft: Der elektrische Antrieb macht das Auto im Straßenverkehr sauber, mit der automatischen Steuerung wird es sicher und wesentlich komfortabler. Gleichzeitig zeigt die innovative Studie auf dem Automobilsalon in Genf, wie elegant und emotional das Fahrzeug der Zukunft gestaltet werden kann. Im Innenraum des I.D. VIZZION entsteht ohne Lenkrad und sichtbare Bedienelemente ein völlig neues Fahr- und Lebensgefühl.



Erster Ausblick auf den I.D. VIZZION



Die größte Modell- und Innovationsoffensive in der Geschichte von Volkwagen geht in die nächste Runde. Nach der Vorstellung der ersten vollelektrischen Fahrzeuge der neuen I.D. Modellfamilie zeigt die Marke Volkswagen jetzt erstmals die Studie eines autonom fahrenden Automobils. In allen Bereichen treibt Volkswagen zurzeit die Entwicklung moderner Fahrzeuge voran. Das Ziel: Mit innovativer Technologie soll das Automobil sauber, sicher und deutlich komfortabler werden. Mit diesen neuen Qualitäten wird das Auto seinen Stellenwert in der Mobilität der Zukunft noch ausbauen können. Außerdem wird die Nutzung des Autos für Kundengruppen möglich, die heute, zum Beispiel aufgrund ihres Alters, davon ausgeschlossen sind.



Die neue Studie I.D. VIZZION ist das vierte Modell der Volkswagen I.D. Familie. Mit ihrer innovativen Technologie, dem vollautomatischen Bedienkonzept und der eleganten Form zeigt die Oberklasse-Limousine, welche Richtung Volkswagen in Sachen Technik und Design mit seinen zukünftigen Elektromodellen verfolgt.



Im Innenraum des I.D. VIZZION haben die Ingenieure die Möglichkeiten des autonomen Fahrens konsequent umgesetzt. Die Steuerung des Fahrzeugs übernimmt der „digitale Chauffeur“ mit einer Vielzahl von Assistenzsystemen – ohne Lenkrad und sichtbare Bedienelemente. Für Fahrer und Passagiere bedeutet das eine neue Dimension von Sicherheit und Komfort. Die Studie fährt, lenkt und navigiert im Verkehr eigenständig, sodass die Passagiere während der Fahrt ihre Zeit frei gestalten können. Ein virtueller Host, mit dem die Passagiere über Sprach- und Gestensteuerung kommunizieren, kennt dank vollständiger Einbettung in das digitale Ökosystem der Fahrgäste persönliche Vorlieben und stellt sich individuell auf sie ein.



Die Systemleistung des 5,11 Meter langen I.D. VIZZION beträgt 225 kW. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Die 111 kWh Lithium-Ionen Batterien ermöglichen einschließlich Rekuperation eine Reichweite von bis zu 665 Kilometern. Dank des intelligenten Managements kooperieren die beiden Elektromotoren mit maximaler Effizienz und treiben die Limousine über alle vier Räder an.



Der I.D.VIZZION macht das große Potential der neuen vollelektrischen Antriebsplattform, MEB, von Volkswagen deutlich. Sie ist das technologische Rückgrat der zukünftigen Volkswagen Elektrofahrzeuge und ermöglicht große Reichweiten, eine maximale Raumausnutzung bei optimalen Kosten. Bis zum Jahr 2025 plant die Marke die Einführung von mehr als 20 E-Fahrzeugen. Ab 2020 startet der I.D.2 als Elektroauto der Kompaktklasse, in kurzen Abständen folgen sukzessive ein neuer Elektro-SUV – der I.D. CROZZ3 – und der I.D. BUZZ4 als Großraumlimousine.



1 )2) 3) 4) Die Studie wird nicht zum Verkauf angeboten und unterliegt daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG.





