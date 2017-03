Veränderungen in der Kommunikation von Volkswagen Pkw und Škoda

Im Kommunikationsbereich des Volkswagen Konzerns gibt es zum 1. April personelle Veränderungen. Neuer Leiter der Kommunikation der Marke Volkswagen Pkw wird Peik von Bestenbostel (58). Er folgt auf Stefan Ohletz (55), der das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen und auf eigenen Wunsch verlässt. Zurzeit leitet von Bestenbostel die Kommunikation von Škoda. Diese Funktion übernimmt Jens Katemann (42), zuvor Chefredakteur von „auto motor sport“.



Peik von Bestenbostel ist gelernter Journalist und seit 2010 Leiter der Kommunikation der Marke Škoda. Zuvor hatte er das Ressort Unternehmen und Wirtschaft in der Konzernkommunikation von Volkswagen in Wolfsburg verantwortet. Davor hatte von Bestenbostel verantwortliche Funktionen in der Unternehmenskommunikation von BMW und von Siemens inne.



Jens Katemann war 14 Jahre Redakteur bei der Motorpresse Stuttgart, 2009 wurde er zum Chefredakteur von „AUTOStraßenverkehr“ berufen, ab 2012 war er Chefredakteur der Fachzeitschrift „auto motor sport“ und redaktioneller Gesamtleiter der Autotitel. Mit Wirkung zum 1. April 2017 wechselt Katemann zu Škoda nach Mlada Boleslav (Tschechien).



Stefan Ohletz kam 1998 zu Volkswagen. Dort verantwortete der gelernte Redakteur die Pressearbeit verschiedener Vorstandsbereiche und leitete Kommunikationsressorts im In- und Ausland. Seit 2012 gehörte er zum Leitungsstab der Konzernkommunikation, zuletzt als CvD. 2015 übernahm er die Leitung der Kommunikation der Marke Volkswagen.



Der Vorstandsvorsitzende der Marke Volkswagen, Dr. Herbert Diess, betont: „Stefan Ohletz hat fast zwei Jahrzehnte hindurch die Kommunikation des Unternehmens mitgestaltet. Im vergangenen Jahr ist es ihm gelungen, die PR der Marke in einem schwierigen Umfeld neu auszurichten und zu modernisieren. Ihm gilt mein ausdrücklicher Dank und meine Anerkennung. Mit Peik von Bestenbostel holen wir einen sehr guten Nachfolger an Bord. Er verfügt über hervorragende und internationale Expertise in der Branche. Die externe und interne Wahrnehmung der Marke Volkswagen wird er weiter entschlossen vorantreiben."

