Der neue T-Roc R: überragende Leistung und sportlicher Lifestyle

- Sportliches Topmodell mit 221 kW / 300 PS und 400 Nm Drehmoment ist bestellbar, Preis ab 43.995 Euro

T-Roc R1 serienmäßig mit 4MOTION Allradantrieb, 7-Gang-DSG, Progressivlenkung, Sportfahrwerk mit Fahrprofilauswahl und abschaltbarer Antriebsschlupfregelung



Kraftvoll wie ein echter Sportwagen, lässig wie ein vielseitiges CUV – der neue T-Roc R ist ab sofort der neue Star der T-Roc Familie. Mit starken 221 kW / 300 PS beschleunigt das kompakte Kraftpaket von Volkswagen R in nur 4,8 Sekunden von null auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h, dann regelt die Elektronik den Vorwärtsdrang der neuen T-Roc Top-Version behutsam ab.



Das moderne 2.0 l Triebwerk mit TSI- Technologie und intelligentem Allradantrieb 4MOTION verleiht dem neuen T-Roc R herausragende Fahreigenschaften. Turboaufladung und Direkteinspritzung sorgen schon bei niedrigen Drehzahlen für ein beeindruckendes Drehmoment von 400 Nm. Dank des breiten Drehzahlbands bewegt sich der T-Roc R in nahezu allen Lebenslagen immer im optimalen Performancebereich. Die Hochleistungs-Bremsanlage garantiert kurze Anhaltewege. Für vehemente Starts hingegen sorgt die serienmäßige Funktion Launch Control. Wer gerne ambitionierter fährt, kann zudem das elektronische Stabilisierungsprogramm ESC deaktivieren. Das 7-Gang-DSG-Getriebe ist immer im Kaufpreis enthalten und wurde speziell auf den sportlichen T-Roc R abgestimmt. Der bewährte Allradantrieb 4MOTION verteilt die Überdosis Kraft je nach Bedarf und Schlupf in Millisekunden zwischen den Vorder- und Hinterrädern. Das Ergebnis ist bestmögliche Traktion auch bei widrigen Wetterbedingungen wie Nässe oder Schnee und auf schwierigem Untergrund.



Unverwechselbar auch von außen

Stoßfänger im R Styling, Lufteinlässe mit schwarzen Lamellen und das R Logo im schwarzen Kühlergrill sind typische Insignien der leistungsstarken Volkswagen R Familie. Für die perfekte Ausleuchtung der Straße und Sichtbarkeit des Fahrzeugs sorgen LED-Scheinwerfer. Das Tagfahrlicht ist senkrecht in den eigens für den T-Roc R entworfenen Frontstoßfänger integriert. Das macht die Top-Version innerhalb der Baureihe schon von weitem unverwechselbar. Die LED-Rückleuchten sind R-typisch dunkelrot verglast. Die beiden Abgas-Doppelendrohre links und rechts am Heck sind verchromt. Die optionale R-„Performance”-Titanabgasanlage vom Spezialisten Akrapovič zeichnet sich durch einen markanten Sound, ein unverwechselbares Endrohrdesign und ein um circa sieben Kilogramm geringeres Gewicht aus.



Abgeflachtes Sportlenkrad im R Trimm mit Schaltwippen

Das Multifunktions-Sportlenkrad ist mit Leder bezogen und unten abgeflacht. Markante Ziernähte in Kristallgrau und das R Logo machen es zu einem echten Hingucker. Angenehm dick gepolstert, liegt es perfekt in der Hand und vermittelt ein sehr direktes Gefühl für die Progressivlenkung des T-Roc R. Das Übersetzungsverhältnis bewirkt ein optimiertes, direktes und kontrolliertes Lenkverhalten und vermittelt einen perfekten Kontakt zur Fahrbahn. In Kombination mit dem serienmäßigen Sportfahrwerk erhöht das die Fahrdynamik auf kurvenreichen Straßen – und den Komfort im Fahralltag, z.B. beim Rangieren oder Einparken. Auf der Rückseite des Lenkrads befinden sich die beiden Schaltwippen für manuelle Gangwechsel. Die sieben Fahrstufen des Doppelkupplungsgetriebes lassen sich mit Hilfe dieser griffgünstigen Paddle blitzschnell vom Fahrer anwählen.



Smarte Konnektivität & moderne Fahrerassistenzsysteme

Der 8-Zoll-TFT-Touchscreen im Tablet-Design ist in Sekundenschnelle mit dem Smartphone vernetzt. Ausgewählte Apps für Android und iOS können auf Wunsch über „App-Connect“ großflächig dargestellt und bedient werden. Gleiches gilt u.a. für Telefonbucheinträge, Musiklisten und Kalendereinträge. Die optionale Telefon-Schnittstelle „Comfort“ ermöglicht induktives Laden. Alternativ können Tablet-PC und iPad ebenfalls per WLAN angebunden werden. Über das mehrfarbige „Active Info Display“ sind verschiedene Profile und Anzeigen wählbar.



Wie alle T-Roc Modelle ist auch die R Version mit modernen Fahrerassistenzsystemen bestückt. Dazu zählen die serienmäßige Müdigkeitserkennung, der automatische Notruf-Service und der Berganfahr- und Bergabfahrassistent. Optional machen weitere Fahrerassistenzsysteme den T-Roc R noch komfortabler. Zum attraktiven Fahrerassistenzpaket zählen u.a. die automatische Distanzregelung ACC „stop & go“, der Stauassistent, der Ausparkassistent, der Spurhalteassistent „Lane Assist“, ein „Blind Spot“-Sensor und der Notbremsassistent „Front Assist“.



1. T-Roc R NEFZ Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 9,5 – 9,1 / außerorts 6,6 – 6,5 / kombiniert 7,7 – 7,5; CO₂-Emission kombiniert, g/km: 176 - 171; Effizienzklasse: D.

