Kundin gewinnt beim PULS Partnerkalender Gewinnspiel mit ihrer goldenen VR BankCard

Was für ein toller Gewinn für Marina Schmidt: Sie hat beim PLUS Partnerkalender der Volksbank Bühl ein Ausflugspaket in Hollands größten Freizeitpark Efteling gewonnen. Sie kann sich auf drei abwechslungsreiche Tage inklusive Parkeintritt und Übernachtung im Appartement für vier Personen freuen.



Am Montag, 30. April 2018, übergaben Regionaldirektor Bernd Murr und Privatkundenberaterin Melanie Schanz den Preis an die Gewinnerin aus Rheinau.



Der PLUS Partnerkalender der Volksbanken Raiffeisenbanken bietet jeden Monat einen neuen tollen Gewinn - 12 Monate, 12 neue Gewinnchancen. Einfach auf das Partner-Logo klicken und mit etwas Glück gewinnen Inhaber der goldenen VR BankCard tolle Preise wie das Ausflugspaket nach Efteling.



Volksbank Bühl - Aus Liebe zur Region Das Wohl der Menschen unserer Region ist unser Antrieb. Sich gegenseitig zu helfen und füreinander einzustehen war die Idee der Gründungsmitglieder unserer Genossenschaft vor mehr als 145 Jahren.



Transparenz, Solidarität und gegenseitiges Vertrauen waren und sind heute noch Grundwerte unseres Geschäftsmodells. Aus dieser Tradition heraus haben wir uns entwickelt und vereinen regionales Engagement mit innovativem Denken und dem Streben nach einer lebenswerten Zukunft. Dabei bleiben wir stets unseren Prinzipien der Nachhaltigkeit und Wertorientierung treu: Sei es durch faire Finanzlösungen, soziales Engagement oder die Förderung der lokalen Wirtschaft - unser Fokus liegt stets darauf, nachhaltig die Lebensqualität in unserer Heimat zu sichern: Aus Liebe zur Region.



