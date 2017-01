Die Geschichte des Panton Chair begann, als Verner Panton in den 1960er-Jahren Willi und Rolf Fehlbaum ein tiefgezogenes Muster eines Kunststoffstuhls zeigte. Beide waren fasziniert von dem Konzept und wollten den Stuhl für Vitra in Serie produzieren. Das Muster des Panton Chair befindet sich heute in der Sammlung des Vitra Design Museums.In den darauffolgenden Jahren entwickelte Verner Panton zusammen mit Vitra den Entwurf des freischwingenden Kunststoffstuhls, der 1967 erstmals präsentiert und im Anschluss serienmässig produziert wurde. Seine Konstruktion als Freischwinger in Verbindung mit der körpergerechten Form und dem leicht flexiblen Material verleiht dem Stuhl einen guten Komfort. Vitra fühlt sich Pantons Leitsatz „Man sitzt bequemer auf einer Farbe, die man mag“ verpflichtet und ergänzt deshalb die Farbpalette des Panton Chair in unregelmässigen Abständen mit neuen Sonderfarben. Das leuchtende, klare Gelb des Farbtons Sunlight findet seine Wurzeln in den klassischen Farbwelten von Verner Panton und bringt Sommerfrische in Esszimmer und Gärten, auf Balkone und Terrassen. Die Special Edition Panton Chair Sunlight ist zeitlich limitiert.Seit seiner Einführung hat der Panton Chair mehrere Produktionsphasen durchlaufen. Erst seit 1999 kann er seiner Grundidee entsprechend produziert werden: aus durchgefärbtem, strapazierfähigem Kunststoff mit mattglänzender Oberfläche. Unter der Bezeichnung Panton Chair Classic ist die Originalversion des Stuhls mit glänzender Lackierung weiterhin erhältlich. PRESS INFOVerner Panton zählt zu den Gestaltern, die die Designentwicklung der 1960er- und 1970er-Jahre entscheidend prägten. Neben seinen Experimenten mit Formen und Farben war er begeistert vom damals neuen Material Kunststoff. Der Panton Chair wurde weltweit mit Designpreisen ausgezeichnet und steht heute in zahlreichen Sammlungen bedeutender Museen. Er gilt als Klassiker des modernen Möbeldesigns.Der Panton Chair Sunlight ist erhältlich von Anfang April bis Ende August 2017. www.vitra.com