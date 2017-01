Der All Plastic Chair erinnert auf den ersten Blick an die schlichten, klassischen Holzstühle, wie sie in Europa schon seit vielen Jahrzehnten bekannt sind. Der Stuhl nimmt diese Typologie auf, entwickelt sie in

Ausdruck und Funktionalität aber entscheidend weiter.



Der flache Rahmen des Vollkunststoffstuhls ist aus einem Guss, die dünne Sitzfläche organisch ausgeformt und die Rückenlehne deutlich feiner gezeichnet als bei Holzstühlen üblich. So ist der All Plastic Chair zwar auffallend kompakt und grazil, bietet aber dank der Kombination unterschiedlicher Kunststoffqualitäten gleichzeitig einen hervorragenden Komfort. Während der Rahmen aus einem hochfesten Polypropylen besteht, passen sich Sitz und Rückenlehne in Form und Flexibilität dem Körper des Nutzers an. Die Rückenlehne ist zudem über eine Achse und Gummipuffer mit dem Rahmen verbunden und folgt so beim Zurücklehnen sanft der Bewegung des Nutzers.



Die Kombination zweier Kunststoffqualitäten eröffnet auch neue Spielräume in der Farbgebung. Der All Plastic Chair ist ausschliesslich in „Two-Tone“ Farbkombinationen erhältlich, das Gestell ist dabei jeweils um Nuancen dunkler als Sitz- und Rückenlehne. Dieses Farbspiel verleiht dem Stuhl einen unverwechselbaren Ausdruck und rückt seine klassische Grundform in einen zeitgenössischen Kontext. Zunächst wird der All Plastic Chair in den Farben White, Dark Grey und Ice Grey für den Innenbereich verfügbar sein. Für das Frühjahr 2017 erweitert Vitra die Farbauswahl des All Plastic Chairs. Der Stuhl kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt werden.



Dank der Verwendung hochwertiger Kunststoffe ist der All Plastic Chair ein robuster und langlebiger Stuhl, der für die Nutzung am privaten Esstisch ebenso wie in Cafés, Restaurants und anderen öffentlichen Bereichen geeignet ist.



www.vitra.com









