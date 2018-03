Neuigkeiten aus Melbourne & Victoria

Neue Unterkünfte:



Goldfields: New Glamping at Balgownie Estate, Bendigo

Auf einem der führenden Weingüter Australiens kann jetzt auch glamourös gecampt werden. Der Glamping-Trend ist im Balgownie Estate in den Goldfields angekommen. Gästen stehen neben den klassischen Suiten des Gehöfts nun auch 15 luxuriöse Zelte mit privatem Terrassenbereich inmitten der Weinberge zur Verfügung. Sie sind ein Rückzugsort, um Landschaft, Sonnenuntergänge und preisgekrönte Weine zu genießen. Jedes Bell Tent oder Safari Zelt bietet luxuriöse Queen-Size-Betten, Badezimmer, Klimaanlage, Mini- und Kaffee-/Teebar. Eines der Zelte ist sogar mit einem eigenen, umweltfreundlichen Whirlpool sowie einer Küchenzeile ausgestattet. Preis pro Nacht im klassischen Bell Tent ab 205,00 AUD (circa 130 Euro). Für feine Gastronomie steht das renommierte Restaurant des Balgownie Estate zur Verfügung. Das historische Bendigo liegt zwei Fahrstunden von Melbourne entfernt und erwartet seine Gäste mit seiner Kunst- und Kulturszene, Galerien und versteckten Gassen. INFOS.



Phillip Island: Farm Stays nahe der Pinguin Parade

Die charmanten Ländereien der Bimbadeen-Rinderfarm liegen zwischen der weltberühmten Pinguin-Parade und dem Phillip Island Grand Prix Circuit. Vom zum Anwesen gehörenden Hurrican Hill eröffnet sich ein Rundblick über die Umgebung. Jetzt können Gäste hier in sechs neuen, umweltfreundlichen Cottages mit Außendecks logieren, Freilandeier vom eigenen Hühnerhof zum Frühstück genießen und sich zum Abendessen bei einem Paddock-to-Plate BBQ-Menü verwöhnen lassen. Für Naturerlebnisse außerhalb der Farm laden Wanderungen rund um den Hurricane Hill ein. Die Cottages sind für zwei bis zehn Gäste buchbar. INFOS.



Melbourne: Novotel Southwarf zwischen Docks und Lagerhallen

Accor Hotels hat zusammen mit dem Immobilienbesitzer und -entwickler Action Hotel Group ein brandneues Vier-Sterne-Hotel der Marke Novotel entstehen lassen. Dieses hat gerade an einem der ältesten Standorte Melbournes, den historischen Docklands, eröffnet. Die moderne Architektur steht im Kontrast zu den maritimen Docks und Lagerhallen. Das Hotel bietet direkten Zugang zum Melbourne Convention & Exhibition Centre (MCEC), dem größten Veranstaltungsort der Südhalbkugel. Die 347 Zimmer im modernen Design ermöglichen den Blick auf das Meer. Die meisten Wahrzeichen Melbournes wie Seafarers Bridge, Southern Cross-Station und Stadtzentrum liegen in Laufentfernung. South Wharf selbst ist Melbournes Zentrum für Restaurants und Shopping. INFOS.



Lake House Lodge – Luxus zwischen See und Wombat-Wald

Im Herzen von Australiens Spa Country und am Ufer des Lake Daylesford (80 Kilometer von Melbourne) liegt die Lake House Lodge. Das Dorf-ähnliche, cremefarbene Gebäudeensemble schmiegt sich harmonisch in die Natur des sechs Hektar großen Areals mit hohen Bäumen und Bauerngärten. Die 35 Zimmer und Suiten befinden sich entweder im Innenhof oder bieten Blick auf das Seeufer. Ein Kaskaden-artiger Weg führt zum Ufer und den dahinter liegenden Wombat-Wald, in dem viele der für Australien typischen Beuteltiere leben. Das Restaurant der Lodge darf sich mit zwei Kochmützen schmücken. Seine moderne australische Küche basiert auf saisonalen Produkten der Region. Auch der Küchengarten liefert Zutaten, die zwischen den Skulpturen regionaler Künstler wachsen. Das Salus Day Spa lädt seine Gäste ein, sich für Anwendungen der Hydrotherapie ins Wasser zu begeben. Zum entspannten Abschuss geht es in zwei Baumhaushütten mit Seeblick und heißen Mineralwasserwannen. INFOS.



Neue Touren und Attraktionen:



Wilsons Prom: Ungeahnte Ausblicke und Begegnungen vom Wasser aus

Jetzt bietet sich Besuchern des beliebten Wilsons Promontory-Nationalparks die Möglichkeit, seine Flora und Fauna sowie entlegenen Strände vom Wasser aus zu erkunden. Die neuen Bootstouren bietet unter anderem Wildlife Coast Cruises an. Vorbei an zerklüfteten Küsten geht es zu unberührten Inseln und Küsten des Marine National Park, die auf dem Landweg nicht erreichbar sind. Dort erwarten die Gäste spektakuläre Tierbeobachtungen und Naturerfahrungen. Highlights sind die Seeehundkolonie von Kanowna und Delfin-Beobachtungen. Die unberührte Refuge Cove lädt ein, im türkisblauen Wasser zu baden. Die luxuriöse Cruise ab Port Welshpool dauert acht Stunden mit voller Verpflegung. Durchführung von Dezember bis April. Preis pro Erwachsenen 250 AUD (circa 160 Euro). INFO.



Melbourne: Neue Sport Lovers Tours hinter die Kulissen von Weltklasse-Sportstätten

Ob Formel 1, Tennis oder Pferderennen: Alle paar Monate steht Melbourne als Gastgeber eines internationalen Events im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. Einen Blick hinter die Kulissen der Sports-City ermöglicht jetzt Melbourne Sports Tours für kleine Gruppen. Von der Tribüne aus tauchen Sportfans in Melbournes Sportkultur ab. Sie bekommen exklusive Einblicke in die Austragungsorte, wo international anerkannte Sportveranstaltungen stattfinden. Stationen sind unter anderem der Melbourne Cricket Ground (MCG), das National Sports Museum, Australian F1 Grand Prix Racetrack und Flemington Racecourse. Oder wie wäre es mit einem Tennis-Match auf den Australian Open Show Courts? Im Angebot ist auch ein Besuch der „Living Legends" im Woodlands Historic Park. Die „lebenden Legenden“ sind pensionierte Rennpferde, die nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Sport hier einen zweiten öffentlichen Auftritt bekommen. Das Areal mit natürlichem Buschland ist auch Wahlheimat für riesige Gruppen wilder Kängurus – nur 20 Kilometer von Melbourne-City entfernt. INFO.



Mornington Peninsula: Aus der Adlerperspektive Natur beobachten

Hoch hinaus geht’s mit Arthurs Seat Eagle. Über den State Forrest bringt die Gondelbahnfahrt zwischen Dromana und dem Arthurs Seat Besucher zum höchsten Punkt der Halbinsel, wo eine brillante Aussicht über die Bucht und die Stadt wartet. Während sie komfortabel über den Bäumen schweben, halten Naturfreunde mit Adleraugen nach Tieren Ausschau. Zu aktiver Bewegung laden zahlreiche Wanderwege im Arthurs Seat State Park ein. INFO.



Melbourne: „Tours for people who don’t like tours“

Ein guter Reiseleiter ist der Schlüssel zum Reiseziel. Wem klassische Touren nicht zusagen, für den sind die Guides von Localling da: Wie ein gastfreundlicher, gut informierter einheimischer Freund helfen sie ihren Gästen, die Stadt zu erfahren und zu genießen. Sie lassen eintauchen in die Kultur und Traditionen. Es gibt keinen Routenplan und keine Vorschriften, nur gute Ideen für die gemeinsame Zeit mit ihren Gästen. Die jeweilige Interessenslage bestimmt den Fokus - ob Kaffee, Nachtleben, Sport oder Kunst. Über Melbourne hinaus führt Localling auch individuell zum Beispiel an die Great Ocean Road oder zu anderen Wunschzielen. INFOS.

Visit Victoria

Melbourne, mit vier Millionen Einwohnern Australiens zweitgrößte Stadt, gilt als Trendschmiede des fünften Kontinents. Spiegelnde Wolkenkratzer und viktorianische Herrenhäuser, weitläufige Parks und verschachtelte Laneways bilden eine imposante Kulisse für Veranstaltungen von Weltformat wie Australian Open, Formel 1 und das Food and Wine Festival. Auch Designer und Künstler lieben die unkonventionelle Metropole am Yarra River - die Kultur- und Restaurantszene pulsiert. Den Studien der britischen Zeitung Economist zufolge macht diese Kombinationen Melbourne zur lebenswertesten Stadt der Welt. Nur wenige Kilometer außerhalb von Melbourne zeigt sich im Bundestaat Victoria Australiens landschaftliche Vielfalt auf kleinstem Raum: lange Sandstrände neben Steilküsten, dichter Regenwald vor fruchtbaren Weinregionen und schneebedeckte Gipfel im alpinem Hochland. Im Norden bildet der Murray River das Tor zum Outback, während an der Great Ocean Road im Süden die Zwölf Apostel-Felsen aus dem Ozean ragen. Überall warten Begegnungen mit Koala, Känguru und Co., die sich in den 36 Nationalparks besonders wohlfühlen. Die deutschsprachige Website zu Melbourne & Victoria bietet weitere Informationen. Broschüren können unter www.australien-info.de/vic bestellt werden.

