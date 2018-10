Melbourne & Victoria: Neue Tour auf den Spuren der Aborigines

09.10.18

Das Melbourne Museum beherbergt die weltweit bedeutendste kulturelle Sammlung der australischen Aborigines: Die First Peoples Ausstellung im Bunjilaka Aborigine Cultural Centre. Diese wird jetzt durch Führungen zu einer erlebnisreichen Zeitreise in die Kultur der indigenen Völker. Die First Peoples Tour führt in die Geschichte der Aborigines im australischen Bundesstaat Victoria von vor 40.000 Jahren bis in die Gegenwart.



Die Kunst des Geschichtenerzählens der Aborigines ist ein Schlüsselelement im Bunjilaka Aboriginal Cultural Centre. Die neuen First Peoples Touren geben tiefe Einblicke in die Traditionen der Ureinwohner – neben Erzählungen auch spezielle Darbietungen und Kunst. Aborigine-Guides gewähren Einblicke in die Identitäten der indigenen Völker, die die lokale viktorianische Gemeinschaft aufgebaut haben. Beleuchtet werden weiterhin die Kämpfe und Triumphe der Aborigines in Victoria. Die Führungen beginnen in der Galerie mit Erklärungen zu einschlägigen Werkzeugen und Artefakten. Interaktive Theater und digitale Displays vermitteln anschaulich Wissen zu den First Peoples. Im Milarri-Garten des Zentrums spielt die Kultur der Aborigine-Stämme in der Natur die zentrale Rolle. Hier können die Besucher Höhlenmalereien bewundern, einheimische Tiere beobachten und die Verwendung einheimischer Pflanzen verstehen lernen. Die First Peoples Tour findet täglich von 14 bis 15.30 Uhr statt und kostet 59 Australische Dollar (etwa 36 Euro). Der Eintritt ins Melbourne Museum ist inbegriffen.



Nicht nur die antike Aboriginal Kultur offenbart sich dem Besucher in Victoria. Auch gegenwärtig sind indigene Einflüsse erlebbar, und Besucher können vielfältige Erfahrungen machen. Zum Beispiel: Bush-Food-Touren im Botanical Garden in Melbourne oder Geelong, Stein-Malkunst im Brambuk Nationalpark in den Grampians, Bumerang-Werfen im Tower Hill Wildlife Reserve an der Great Ocean Road. Auch zahlreiche lokale Feste lassen ihre Gäste den spirituellen Glauben und die Mythologie der Traumzeit spüren. Eine neue Unterseite auf der englischsprachigen Website von Visit Victoria bündelt unterschiedlichste Angebote und wichtige Orte zu Aboriginal Victoria.



Melbourne, mit vier Millionen Einwohnern Australiens zweitgrößte Stadt, gilt als Trendschmiede des fünften Kontinents. Spiegelnde Wolkenkratzer und viktorianische Herrenhäuser, weitläufige Parks und verschachtelte Laneways bilden eine imposante Kulisse für Veranstaltungen von Weltformat wie Australian Open, Formel 1 und das Food and Wine Festival. Auch Designer und Künstler lieben die unkonventionelle Metropole am Yarra River - die Kultur- und Restaurantszene pulsiert. Den Studien der britischen Zeitung Economist zufolge macht diese Kombinationen Melbourne zu einer der lebenswertesten Städte der Welt. Nur wenige Kilometer außerhalb von Melbourne zeigt sich im Bundestaat Victoria Australiens landschaftliche Vielfalt auf kleinstem Raum: lange Sandstrände neben Steilküsten, dichter Regenwald vor fruchtbaren Weinregionen und schneebedeckte Gipfel im alpinem Hochland. Im Norden bildet der Murray River das Tor zum Outback, während an der Great Ocean Road im Süden die Zwölf Apostel-Felsen aus dem Ozean ragen. Victoria nimmt gerade mal drei Prozent des Kontinentes ein, beherbergt jedoch 30 Prozent der endemischen australischen Tiere. Überall warten Begegnungen mit Koala, Känguru und Co., die sich in den 36 Nationalparks besonders wohlfühlen. Die deutschsprachige Website zu Melbourne & Victoria bietet weitere Informationen. Broschüren können unter www.australien-info.de/vic bestellt werden.

