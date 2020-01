Pressemitteilung BoxID: 783407 (Visit Victoria)

Beliebte Tourismusziele in Victoria sicher für Besucher

Bilder und Nachrichten von den Australischen Buschbränden verunsichern die Touristen. Dabei sind viele Reiseziele sicher und heißen Besucher aus aller Welt weiterhin willkommen. Das gilt auch für die meisten Regionen des Bundesstaates Victoria im Südosten des Kontinents mit seiner Hauptstadt Melbourne.



Während sich die Brände auf den Ostens und Nordostens von Victoria beschränkten, sind das Hunderte von Kilometern von den Feuern entfernt liegende Melbourne und viele andere international beliebte Reiseziele in Victoria sicher und laden Besucher ein. Zu diesen Gebieten gehören unter anderem große touristische Highlights wie die spektakuläre Great Ocean Road mit den majestätischen 12 Aposteln, Phillip Island mit seinen Pinguinen, die Weinregionen Mornington Peninsula und das Yarra Valley, die Goldgräberstädte Ballarat und Bendigo, die Mittelgebirgsregion Grampians und die Spa-Region Daylesford. Viele dieser bekannten Attraktionen liegen mehr als 350 Kilometer von den von den Bränden betroffenen Gemeinden entfernt – das entspricht ungefähr dem direkten Weg zwischen Frankfurt und München.



Besuchern, die zur Zeit nach Victoria kommen, wird empfohlen, sich vor der Abreise bei ihren Unterkünften und Tourismusanbietern nach den aktuellsten Informationen zu erkundigen und sich auf der Website von Victoria über die Lage ihrer Aufenthaltsorte zu informieren.



In den kommenden Wochen und Monaten werden die Bewohner und Behörden Victorias weiterhin die vom Feuer betroffenen Gemeinden tatkräftig dabei unterstützen, sich so schnell wie möglich zu erholen. Sobald es die Lage erlaubt, werden sie die Menschen ermutigen, die betroffenen Gemeinden wieder zu besuchen. Bis dahin sind Reisen nach Melbourne und den großen, nicht betroffenen Teil von Victoria die beste Möglichkeit, den Tourismus und damit auch die Bevölkerung zu unterstützen.



Visit Victoria dankt den hervorragenden Rettungsteams, die unermüdlich in den betroffenen Gebieten arbeiten, um die Brände einzudämmen und Mensch und Tier zu schützen. Das gleiche gilt für die beispiellose, weltweite Unterstützung für die australische Tierwelt und deren Erholung.



Wichtige Links und Telefonnummern für Besucher:



Besucher, die nach Victoria reisen, werden gebeten, sich die neuesten Informationen über die Lage vor Ort auf den nachfolgenden Webseiten (in englischer Sprache) einzuholen:





Visit Victoria - Liste von nicht betroffenen Regionen

Visit Victoria - Buschfeuer Sicherheitsseite

Victoria - Notfallseite

Victoria - Aktuelle Straßensperrungen

Informationen zur Luftqualität

VicEmergency Hotline: 1800 226 226

VicEmergency: Twitter und Facebook

Feuerwehrbehörde – Informationen zum Feuerverbot





Melbourne, mit vier Millionen Einwohnern Australiens zweitgrößte Stadt, gilt als Trendschmiede des fünften Kontinents.

