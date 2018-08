Seattles Space Needle präsentiert weltweit ersten rotierenden Glasboden

Während der vergangenen 55 Jahre konnten Besucher der berühmten Space Needle die Ausblicke auf die Stadt von der 158 Meter hohen Aussichtsplattform genießen. Seit Anfang August haben Gäste Zugang zu einem besonderen Besuchererlebnis, das sich auf mehrere Stockwerke erstreckt und den weltweit ersten rotierenden Glasboden, 48 bodentiefe Glaspaneele auf der äußeren Aussichtsplattform sowie 24 Skyriser (Glasbänke) umfasst. Hinzu kommt eine freitragende Treppe, die nun alle Ebenen im oberen Bereich des Wahrzeichens miteinander verbindet und anhand eines Rundfensters am Fuß der Treppe erstmalig einen Blick auf den unteren Bereich des Turms ermöglicht.







Im Rahmen des umfangreichsten Renovierungsprojekts in der Geschichte des berühmten Bauwerks wurden 100 Millionen US-Dollar in die Umbaumaßnahmen investiert. Wände, Barrieren, sogar Böden wurden entfernt und durch Strukturglas ersetzt. Mit der Verwendung von insgesamt 196 Prozent mehr Glas schufen die Architekten und Designer ein völlig neu konzipiertes Space Needle-Erlebnis, das den Besuchern einen besseren Ausblick auf die Stadt, den imposanten Mount Rainier, die Elliott Bay sowie auf die Cascade und Olympic Mountains bietet.







The Loupe



Besonderes Highlight der zahlreichen Neuerungen ist The Loupe – der weltweit erste rotierende Glasboden. Besucher können über das Glas gehen, auf ihm stehen oder auch sitzen und dabei den Ausblick auf die rund 150 Meter tiefer liegende Metropole Seattle genießen. Des Weiteren offenbart der neue Boden auch die Mechanik des Drehapparats, der mit insgesamt zwölf Motoren arbeitet. Während ein Drittel des neuen Bodens aus einer festen Oberfläche besteht, setzen sich die restlichen zwei Drittel aus Glas, das aus zehn Schichten Strukturglas besteht, zusammen. Besucher erwartet zudem ein 360-Grad Rundumblick, denn die 37 Tonnen schwere Glasfläche absolviert eine ganze Umdrehung in 45 Minuten.







Skyrisers & Observation Deck



Glasklare Sicht erwartet Besucher der 158 Meter hohen Aussichtsplattform: Die ursprünglichen Gitterabgrenzungen wurden komplett entfernt und durch gekippte, bodentiefe Glaswände ersetzt. Insgesamt 24 Glasbänke – sogenannte Skyrisers – wurden an den schrägen Wänden angebracht und verleihen Besuchern das Gefühl, über der Skyline von Seattle zu schweben. Der Innenbereich der Plattform wurde ebenfalls mit raumhohen Glaspaneelen ausgestattet und ermöglicht so einen ungehinderten Ausblick auf die Stadt. Das neue Atmos Café sorgt mit kleinen Snacks für ausreichend Erfrischung.







Ocolus Stairs



Zwei halbmondförmige Treppen aus Stahl, Holz und Glas verbinden die drei Hauptebenen (Atmos-Levels) der Space Needle. Besucher können beim Wechseln der Stockwerke einen Blick durch den Oculus werfen – eine rund 5,5 mal 3 Meter große Glasfläche, die sich am Fuß der Treppe befindet und einen beeindruckenden Blick auf die Stadt sowie auf die Aufzüge des Bauwerks bietet.







Atmos Wine Bar



Die neue Atmos Wine Bar befindet sich auf derselben Ebene wie The Loupe und unterstreicht die atemberaubenden Ausblicke mit einer Auswahl regionaler Weine und Snacks. Zusammen mit der Installation des drehbaren Glasbodens The Loupe haben die Architekten Teile der Glaswände durch neue Hightech-Paneele ersetzt, die den Ausblick verbessern und Gästen so ein noch besseres Panorama von Seattle bieten.







„Die Space Needle wurde einst erbaut, um Seattles Skyline zu definieren, ist aber zu so viel mehr geworden“, sagt Karen Olson, CMO der Space Needle. „Die Space Needle wurde zur visuellen Ikone der Stadt und zum Symbol für den Geist von Seattle. Die ursprünglichen Architekten der Space Needle hatten große Träume und mit dieser umfangreichen Renovierung setzen wir ihre Vision fort. Mit Wänden, Bänken und sogar Böden aus Glas verleihen wir den Besuchern das Gefühl, über der Stadt zu schweben. Die Space Needle bietet seit jeher einige der besten Aussichten auf den pazifischen Nordwesten. Jetzt bietet sie einige der aufregendsten.“







Mehr Informationen zu Seattle finden Interessierte unter www.visitseattle.de.

Visit Seattle

Seattle, die sogenannte „The Emerald City“ (Smaragdstadt), wurde bereits mehrfach zur lebenswertesten Stadt der USA gekürt. Zwischen Puget Sound und Lake Washington gelegen, in unmittelbarer Nähe zum Pazifik, bietet die Metropole eine bunte Mischung aus moderner, urbaner Atmosphäre und zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten in die Natur. Die Space Needle, der Pike Place Market, die schöne Waterfront und die trendige Restaurant- und Cafe-Szene prägen die größte Stadt im Nordwesten der USA ebenso wie der umliegende Washington State von Seen und Flüssen, Vulkanen, Insellandschaften und Nationalparks charakterisiert wird. Mehr Informationen unter www.visitseattle.de.

