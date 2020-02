Pressemitteilung BoxID: 787787 (Visit Sarasota County)

Florida floriert: Die Marie Selby Botanical Gardens lassen die Werke Salvador Dalís aufblühen - im wahrsten Sinne des Wortes

Die Erinnerung ist beständig – dieses Jahr in Florida! Ab sofort zeigen Sarasotas Marie Selby Botanical Gardens in Zusammenarbeit mit dem Dalí Museum im nur wenige Kilometer entfernten St. Petersburg mit „Salvador Dalí: Gardens of the Mind“ eine außergewöhnliche Ausstellung rund um die Werke des spanischen Malers. Noch bis zum 28. Juni 2020 feiern die Gärten die botanische Bildsprache Dalís und seinen Hang zu allem, was blüht und floriert.



Salvadors Schmetterlinge

Herzstück der Ausstellung im Museum of Botany & Arts in den Selby Gardens bildet die fotolithografische Serie „Flordalí“, eine Leihgabe des Dalí Museums in St. Petersburg, zusammen mit Fotos, die das Leben, das Schaffen und die Beziehung des Künstlers zur Natur abbilden. Zusätzlich zu weiteren Kunstwerken Dalís zeigt die Exhibition großformatige Schwarz-Weiß-Bilder des Fotografen Clyde Butcher, die einen Einblick in Dalís Heimat geben. Im Zuge der Umbaumaßnahmen für dieses Kunstprojekt wurde in den Selby Gardens ein Schmetterlingshaus voller in Florida heimischer Schmetterlingsarten und Pflanzen errichtet – in zahlreichen Werken Dalís tauchen die Falter als tragendes Symbol auf.



Salvadors Samstage

Kunst für die Kids: An verschiedenen Wochenenden veranstalten die Selby Gardens im Rahmen der Gardens of the Mind Ausstellung die „Saturdays in Paradise“, bei denen Kinder ihre eigenen, von Dalí inspirierten Werke mit Temperafarbe, Bunt- und Filzstiften, Farbpapier und weiteren Materialien kreieren können. Mit den Dalí Nights steht zudem an mehreren Abenden ein Event auf dem Plan, das die Malerei mit Musik und Theater verbindet: Künstler der Sarasota Opera, des Sarasota Ballet, des West Coast Black Theatre und vielen weiteren Institutionen runden die Ausstellung mit zahlreichen Auftritten und Lichtershows ab.



Die Ausstellung öffnet für Besucher noch bis zum 28. Juni 2020 täglich von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos unter www.selby.org/events/event/salvador-dali-gardens-of-the-mind.



Weitere Informationen zu Visit Sarasota County unter www.visitsarasota.org.

