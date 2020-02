Pressemitteilung BoxID: 787643 (V.I.P. Entertainment & Merchandising Aktiengesellschaft)

The Beatles back in Hamburg

Die FOMO-Generation beschert den FabFour florierende Geschäfte

60 Jahren nach ihren Auftritten in Hamburg gibt es zu Ehren der erfolgreichsten Band aller Zeiten hier nicht nur die „Cometogether-Experience“ auf der Reeperbahn (27.- 29.3.). Mit 40 Künstlern in 20 Locations. Seit über 15 Jahren werden von Hamburg aus auch die Merchandisingrechte an den Pilzköpfen lizenziert.



Michael Lou hat mit seiner Lizenzagentur V.I.P. Entertainment & Merchandising AG auch schon die Rechte an Star Wars, James Bond, Marilyn Monroe oder Pepsi Cola an Firmen vermittelt, die sie für Spielzeug, Bekleidung, Brillen usw. benutzt haben. Doch die Beatles sind seine längsten Klienten und die Produktpalette ist mittlerweile weitaus breiter, als bei den meisten anderen, sagt er.

So kaufen die Fans nicht nur Retro Shirts, sondern auch Montblanc Schreiber, Raymond Weil-Uhren, Lego Bausätze vom Yellow Submarine, Hoodies von Hilfiger, Strümpfe von Happy Socks oder Plattenspieler von Pro-Ject.

„Denn die Beatles sind selbst 50 Jahre nach ihrem letzten Konzert noch topp-aktuell“, weiß Lou. „Nicht nur bei den damals Jungen, sondern auch bei denen, die heute jung sind.“

In den gut vier Jahren, während der ihre Songs auch über die großen Streaming-portale verfügbar sind, wurden sie über 3 Milliarden Mal gestreamt. Und laut Spotify waren 65% der Nutzer unter 34 Jahre.



Wenn der Name „The Beatles“ genannt wird, dann bezieht sich das auch auf ein soziales und kulturelles Phänomen. Es basiert nicht nur auf der andauernden Beliebtheit ihrer Musik, sondern auch der populären Originalität ihrer Plattencover, den Filmen, ihrem Image und dem Lifestyle, den sie begründeten. Ihre Musik spricht eine altersmäßig und sozial so breite Zielgruppe beiderlei Geschlechts an wie kaum eine andere Marke. Und ihr Konterfei, die Plattencover und das Artwork ihrer Logos sowie des Kult-Films Yellow Submarine sind sofort wiedererkennbar



Die „alt“-angestammten Beatles-Fans (60+) sind mit der Musik und dem Lifestyle der Beatles aufgewachsen und haben sich seit ihren Teenager-Jahren mit ihnen identifiziert.

Sie erinnern genau die Begeisterung dieser Zeit und die Beatles als den Sound-Track ihrer Jugend. 44% dieser Baby Boomers haben die gleiche Beatles-Musik für über 20 Jahre gehört.



Die zweite Gruppe sind die „Puristen“ (36+), die (obwohl sie bereits einige Beatles-Platten haben) sich für spezielle Editionen (Nr.1/Love etc.) und neue Sound-Versionen interessieren. Ebenso für neue Beatles-Merchandisingprodukte.



Die 18 bis 35-jährigen sind das Rückgrat der Musikszene und die „Entdeckung“ ihnen bisher unbekannter Musik ist für sie eine Aufgabe an sich. Wir erreichen diese Zielgruppe durch die vielen anderen Künstler, die die Beatles als maßgeblichen Einflussfaktur für ihre eigene Musik bezeichnen.

Diese Zielgruppe liebt es online nach neuer Musik zu suchen und verhält sich zu einem Großteil auch so bei der Suche nach musikaffinen Produkten.



Die neuen Konsumenten sind die 15 bis 24-jährigen. Die Erstkäufer von Musik sind die Generation FOMO. (Fear of missing out – Die Angst etwas im Leben zu verpassen). Sie haben von den 60er-Jahren gehört und glauben oft etwas Fantastisches versäumt zu haben.

Deshalb interessieren sie sich für die Musik dieser Zeit, die bis heute so großen Einfluss auf die heutige Musik hat. Zudem kaufen Sie Beatles-Musik und Produkte auch gern für ihre Eltern.



Während rund 40% der Käufer des Nr. 1-Album der Beatles (es wurde zur Nr. 1 in 34 Ländern) in den USA 40 bis 50+ waren, waren überraschende 32,7% der Käufer zwischen 18 und 24 Jahren.



Sicherlich werden auch auf dem Fest im März zahlreiche Beatles-Produkte ihre Fans finden.

Stefanie Hempel, vielen bekannt als Organisatorin zahlreicher Beatles-Events und als singender Tourguide auf den Hamburger Spuren der Beatles, hat zusammen mit Uriz von Oertzen auch die Cometogether-Experience auf die Beine gestellt.



www.vip-ag.com



www.cometogether-experience.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (