Nachhaltige Auslandskrankenversicherung der vigo ist Testsieger bei Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat eine Untersuchung zu Auslandsreisekrankenversicherungen durchgeführt. Die besten Leistungen beinhaltet der Tarif grün versichert ARN der vigo Krankenversicherung. Er erhielt die Note „sehr gut“ (0,7) und bietet Familien einen umfassenden Schutz. Singles können den Tarif auch solo für 1,80 Euro monatlich abschließen.



Die Tester weisen auf die Wichtigkeit hin, sich vor einer Reise ins Ausland um diese Absicherung zu kümmern. Viele Verträge seien inzwischen nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Untersucht wurden für die Ausgabe 05/2019 alle 92 aktuell bei Versicherern erhältlichen Tarife.



Beste Bewertung in allen Leistungskategorien



Die Stiftung Warentest bewertete vier verschiedene Leistungsbereiche, darunter fallen medizinische Leistungen, allgemeine Bedingungen, Krankenrücktransport sowie Leistungen im Fall von Krieg und Pandemien. In allen Kategorien erhielt die vigo als einziger Versicherer die Bestnote 0,5 (sehr gut).



Gegenüber am Markt üblichen Regelungen geht der Tarif ARN in einigen Punkten darüber hinaus, z.B.:





Heilpraktiker, Osteopathen und Chiropraktiker werden als weitere anerkannte Behandler definiert und es erfolgt keine Beschränkung auf Erstattungsniveau wie Schulmedizin

Krieg und Terror gelten nicht als Ausschlusstatbestände

Keine Begrenzung auf „landesübliche Sätze“

Aufwendungen für Betreuung minderjähriger Kinder und hilfsbedürftiger Personen

Aufwendungen für psychologische Betreuung bei Terror oder Todesfall





Bonus für emissionsarmes Reisen



Micha Hildebrandt, Vorstand der vigo erläutert: „Nachhaltiges Reisen ist im Trend. Dazu passende Auslandsversicherungen suchte man bislang vergebens. Unser Tarif sieht – neben dem TOP-Schutz – einen Bonus im Versicherungsfall von bis zu 60 Euro für emissionsarmes Reisen vor. Die Nutzung CO2-armer Verkehrsmittel sowie ressourcenschonender Unterkünfte wird somit gefördert.“



Für den grün versichert-Tarif garantiert die vigo Krankenversicherung, dass nachhaltige Kapitalanlagen mindestens in Höhe der jährlichen Beitragseinnahmen bestehen. Für jeden neuen Vertrag wird zudem zur Renaturierung von Wäldern ein Baum gepflanzt.



Zusammenarbeit mit nachhaltig ausgerichteten Akteuren



Die vigo Krankenversicherung VVaG ist das erste Versicherungsunternehmen, welches durch das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie zertifiziert wurde. „Nachhaltigkeit verstehen wir als branchenübergreifende Herausforderung. Wir können uns insofern vorstellen, weitere Kooperationen mit Unternehmen aus den Bereichen Reise, Hotellerie, Mobilität, Versicherungsmakler und anderen einzugehen“, so Hildebrandt.

