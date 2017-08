NOCKALM QUINTETT - neues Album " In der Nacht" feiert tollen Charts Erfolg! Das Nockalm Quintett kann auch nach 34-jähriger Karriere einen der erfolgreichsten Charts Erfolge mit dem aktuellen Schlageralbum "In der Nacht" (Electrola) vorweisen!

Friedl Würcher (Frontman Nockalm Quintett): Danke an unsere treuen Fans, Freunde und Wegbegleiter die solche Erfolge erst möglich machen. Wir freuen uns riesig über den tollen Start unseres neuen Schlageralbums „In der Nacht“.



Cornelius Ballin (General Manager Universal Austria):Universal Music Austria gratuliert dem Nockalm Quintett ganz herzlich zum 10. Nummer-1-Album im 34. Jahr der gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Wir sind glücklich und stolz, dass sich die Nockis wieder einmal gegen starke Konkurrenz durchsetzen und schon in der ersten Verkaufswoche mit Gold ausgezeichnet werden konnten. Die Nähe zu ihren Fans, aber auch die stetige künstlerische Weiterentwicklung der Band sorgen dafür, dass der Erfolg immer weiter wächst.



Manfred Ehlert (Universal Music Schweiz) Dem Nockalm Quintett ganz herzlichen Glückwunsch zum neuen und tollen Album & diesem wirklich sehr tollen Charts Einstieg. Ein grosses DANKESCHÖN gebührt nebst EUCH auch Euren treuen Fans für die Unterstützung, die durch den Kauf Eurer Musik diesen Erfolg möglich gemacht haben!



Ralf Schedler (Label Head Electrola München) Wir arbeiten schon fast 35 Jahre mit dem Nockalm Quintett zusammen und wir freuen uns über den Chart-Einstieg auf Platz 1, als wäre es das erste Mal. Es steckt unglaublich viel Engagement und Leidenschaft in diesem Album und es ist einfach großartig, dass wir diesen Erfolg gemeinsam feiern dürfen.



Gustl Viertbauer (Management Nockalm Quintett): Wir freuen uns sehr über den beachtlichen Erfolg und danken unserer Langzeitplattenfirma Universal Electrola, allen Veranstaltern und Medienpartner für die Unterstützung und ganz besonders unserem treuen Publikum, das seit über 3 Jahrzehnten an unserer Seite steht.



Hier geht’s zum aktuellen Video „In der Nacht“

https://www.youtube.com/watch?v=JUJyjnHXsKo



In der Heimat Österreich landet das Album auf Platz 1

http://www.austriancharts.at/



In der Schweiz landet das Album auf Platz 5

http://www.swisscharts.com/charts/alben



In Deutschland landet das Album auf Platz 30

https://www.offiziellecharts.de/charts/album

