"The Voice of Germany" 2019: Mark Forster ist meistgesuchter Coach!

Am 12. September geht "The Voice of Germany" in die neunte Runde. Auch wenn die Einschaltquoten schon mal besser waren, gehört “The Voice” mit 16,6% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen immer noch zu den beliebtesten TV-Shows (vgl. Quotenmeter).



In der Jury nehmen diesmal zwei alte Bekannte und drei Neuzugänge Platz: Sänger und Songwriter Mark Forster und der irische Sänger Rea Garvey waren schon mehrmals in der Jury, Musikerin Alice Merton, Rapper Sido und Online-Coach Nico Santos sind zum ersten Mal dabei.



Welcher der Coaches von “The Voice of Germany” bei den Google-Nutzern der beliebteste ist, hat die Vergleich.org-Redaktion anhand der Google-Suchanfragen im August 2019 ausgewertet!



Mark Forster ist auf Platz 1

Er coacht nun bereits zum dritten Mal in Folge die Kandidaten von “The Voice of Germany”. Der Sympathieträger mit den charakteristischen Baseballcaps (von denen er über 200 Stück besitzt!) wird durchschnittlich 557.890 Mal gesucht.



Der 35-jährige Sänger und Songwriter mit polnischen Wurzeln hat seit 2012 bereits vier Alben veröffentlicht. Sein bisher größter Erfolg gelang ihm 2014 gemeinsam mit "The-Voice"-Kollege Sido mit der Single “Au Revoir”.



Platz 2 geht an Sido

Der Rapper, Schauspieler und Musikproduzent Sido, bürgerlich Paul Hartmut Würdig, schafft es mit 435.130 Suchanfragen auf Platz zwei des Rankings.



Der 38-jährige ist in Berlin im Märkischen Viertel aufgewachsen. In seiner ersten erfolgreichen Single “Mein Block” verarbeitet er die Erfahrungen, die er in dieser Zeit gemacht hat. Von da an ging es steil bergauf für den Künstler. Mittlerweile kann er auf sieben Soloalben zurückblicken, das nächste Album “Ich und keine Maske” ist für den 27.09.2019 angekündigt.



Sido coacht dieses Jahr zum ersten Mal die “The Voice”-Kandidaten. Erfahrung hat er trotzdem mehr als genug, saß er doch bereits 2008 in der Jury von “Popstars” und 2018 in der von “X-Factor”.



Nico Santos auf Platz 3

Auf Platz drei gibt es eine Neuerung in der Jury: Erstmals wird mit Nico Santos ein “Online-Coach” dabei sein. Santos darf sich die größten ausgeschiedenen Talente aus der TV-Show schnappen und bis zum Halbfinale coachen, in dem sie dann gegen die “regulären” Kandidaten antreten.



Der 26-jährige Singer-Songwriter wuchs auf Mallorca auf und erreichte mit seiner Single “Rooftop” 2017 in Deutschland und Österreich Platin-Status. Im August 2019 googelten 226.020 User seinen Namen.



Rea Garvey auf Platz 4

Der 46-jährige Ire Rea Garvey landet mit 155.460 Suchanfragen auf dem vierten Platz des Rankings. Der ehemalige Frontsänger der Band “Reamonn” (größter Hit: “Supergirl”) wuchs mit sieben Schwestern im irischen Tralee auf.



Nach dem Ende der äußerst erfolgreichen Band machte er sich einen Namen als Solo-Künstler und veröffentlichte bisher vier Studioalben. Er bringt von allen Coaches die meiste “The-Voice”-Erfahrung mit. Er nimmt sich ab dem 12. September zum fünften Mal der Kandidaten an.



Alice Merton auf Platz 5

Die kosmopolitische Sängerin “ohne Wurzeln” kommt mit 101.680 Google-Suchanfragen im August 2019 auf den fünften Platz. Die geborene Frankfurterin und Tochter einer Deutschen und eines Iren ist in ihrem Leben schon häufig umgezogen. Sie lebte zwischenzeitlich bereits in Deutschland, den USA, Kanada, Irland, aber auch in Frankreich.



Derzeit wohnt Alice Merton in Berlin. Bisher hat sie ein Album herausgebracht, aber ihren wohl größten Erfolg hatte sie mit der Single “No Roots”. Sie nimmt das erste Mal auf dem roten Stuhl Platz.

