Sommerhaus der Stars: Michael Wendler & Laura Müller sind beliebtestes Promi-Pärchen

Die Reality-Show mit ausgeprägtem Voyeurismus geht in die vierte Runde. Bis zum 25.08. residieren wieder acht Paare der (Mehr-Oder-Weniger-)Prominenz in einem kargen Kerker mit Klassenfahrt-Flair – einschließlich charakterfördernder Challenges.



Die Kandidaten entscheiden selbst darüber, wer das Haus vorzeitig verlassen muss. Doch wie steht es um die Gunst der Zuschauer? Die Vergleich.org-Redaktion hat recherchiert und die beliebtesten Kandidaten anhand der Google-Suchanfragen der Promi-Pärchen ermittelt.



Die klaren Sieger: Michael Wendler und Laura Müller!

“Der Wendler” – dem Publikum womöglich bekannt durch seinen Hit mit subtiler Selbst-Hommage “Sie liebt den DJ” oder seine Teilnahme am Dschungelcamp (2014) sowie bei “Let´s Dance” (2016) – möchte im Sommerhaus “das erste große Abenteuer” mit seiner neuen Freundin erleben, wie er RTL gestand.

Besagte Freundin ist die 18-jährige Laura Müller, die er einst backstage kennenlernte. Der Altersunterschied von 28 Jahren sorgt bei den übrigen Kandidaten bereits in der ersten Folge für Unmut. Die Zuschauer oder Fans scheint das nicht zu stören, mit insgesamt 275.400 Google-Suchanfragen pro Monat liegen die beiden auf Platz 1.



Auf Platz 2: Johannes Haller und Yeliz Koc!



Den zweiten Platz belegt mit 71.860 Suchanfragen das Rosenpaar schlechthin. Deutschland lernte Yeliz Koc so richtig beim Bachelor kennen, als sie Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste.



“Bei ‘Bachelor in Paradise’ trafen sie und der ehemalige Bachelorette-Kandidat dann das erste Mal aufeinander. Seitdem führen die beiden eine On-Off-Beziehung”, sagt Martin Kunitschke von Vergleich.org.



Vor allem Yeliz sieht den Aufenthalt im hitzigen Portugal als Feuertaufe für die Beziehung. Johannes will beweisen, dass die Liaison nicht nur heiße Luft ist. Es wird sich zeigen, welche köchelnden Grabenkämpfe in der brütenden Atmosphäre des Sommerhauses zutage treten.









Auf Platz 3: Elena Miras und Mike Heiter!

Den dritten Platz belegen Elena Miras und Mike Heiter mit insgesamt 51.170 Suchanfragen. Kennengelernt haben sich die beiden Sternchen in der 1. Staffel der Dating-Reality-Show “Love Island”. Nach einer gemeinsamen Party verkündete Mike auf Instagram: “Es hat gefunkt!!” Trotzdem: Nicht immer war alles einmütig bei den Turteltäubchen.



Nach einigen öffentlichkeitswirksamen Momenten der Beziehungskrise bei Instagram scheinen sie zwischenzeitlich wieder voller Zuneigung. Ob Elena und Mike sich ihre Heiterkeit bewahren können? Denn gerade Elena eckt mit ihrem Temperament bereits kräftig bei den Zuschauern an. Die nächsten Folgen bleiben also spannend!



Auf Platz 4: Willi Herren und Jasmin Herren!



Elena Miras hat es im Sommerhaus schon richtig formuliert: “Hier wirst du entlarvt, deine Maske fällt”. Zeuge der aufdringlichen Seite von Willi Herren wurde Roland Bartsch, der mit seiner Frau den Fehler begangen hat, in der ersten Folge gegen das Ehepaar Herren zu voten.



Beruflich treibt sich der ehemalige Lindenstraße-Schauspieler munter als Sänger und Entertainer auf Mallorca herum, wo er auch seine Frau Jasmin kennenlernte. Nach 15 Jahren turbulenter Beziehung gaben sie sich im Juli 2018 das Ja-Wort. Im Zuschauer-Voting liegen sie mit 46.800 Suchanfragen auf dem vierten Platz.

Auf Platz 5: Menowin Fröhlich und Senay Ak!

Über Menowin Fröhlich kann nichts gesagt werden, was nicht bereits die Gazetten oder er selbst ausgiebig von den Dächern pfiffen. Drogensucht, Körperverletzung, Gefängnisstrafen. Zuletzt der Drogenentzug, für die Öffentlichkeit in der Sendung “Echt Familie – Das sind wir” dokumentiert. “Im Sommerhaus möchte er nun sein neues Ich zeigen”, sagt Martin Kunitschke von Vergleich.org.



Seit neun Jahren trotz kurzer Trennung letztlich unumstößlich an seiner Seite: seine Frau Senay, die sein Anker zu sein scheint. Auch auf seine Fans aus DSDS-Zeiten ist Verlass, der ehemalige Publikumsliebling und seine Frau landen mit 43.580 Suchanfragen auf Platz 5.



Auf Platz 6: Benjamin Boyce und Kate Merlan!

Den 6. Platz belegen der Ex-”Caught In The Act”-Sänger Benjamin Boyce und das Model sowie periodische Reality-TV-Teilnehmerin (“Get the F*ck out of my House”) Kate Merlan mit insgesamt 14.050 Suchanfragen. Angeblich verliebte sich Benjamin unmittelbar, nachdem ein Windstoß Kates Brust auf der Kölner Hohenzollernbrücke frei legte.



Schon in der ersten Folge boten die beiden jedoch eine schonungslose Inventur ihrer Beziehung dar. Kein Wunder, dass Benjamin mit dem Zusammenwohnen noch wartet und lieber die Nachbarwohnung von Kate bezog. Man wird sehen, welche Auswirkungen die ungewohnte Nähe im Sommerhause auf die beiden hat.



Auf Platz 7: Jessika Cardinahl & Quentin Parker!

Den 7. Platz belegen mit 8.480 Suchanfragen die ehemalige Schauspielerin (Otto-Filme) und Künstlerin Jessika Cardinahl und der Architekt Quentin Parker. Die beiden sind das älteste Paar der Runde und wollen im “Sommerhaus der Stars” neue Leute kennenlernen. Zugleich lernen die Teilnehmer mit ihnen neue Leute kennen, sind sie doch keinem der Promi-Paare ein Begriff.



Entsprechend offenherzig präsentierte sich gerade Quentin, der ein paar mal ans Gesäß einiger Kandidatinnen langte und obendrein den ein oder anderen Hodenblitzer provozierte – sehr zum Unmut Menowin Fröhlichs. Es wird sich zeigen, was es von ihm noch alles zu sehen geben wird.

Auf Platz 8: Steffi Bartsch & Roland Bartsch!

Auf dem achten Platz landet das Paar aus Wuppertal mit 1.610 Suchanfragen, das nach seiner Teilnahme bei “Goodbye Deutschland” (2011) seinen Traum vom Sonnenstudio auf Mallorca in den Sand setzte.



Mittlerweile betreiben die gelernte Einzelhandelskauffrau und der Fußpfleger einen Fish-Spa. Wenig leichtfüßig gestaltet sich bisher die Teilnahme am Sommerhaus. Nachdem das Paar gegen die Herrens gevotet hat, hagelte es massive Frontal-Kritik seitens Willi Herren, obendrein sind sie die Verlierer des ersten Kandidaten-Votings.

