Belgischer Neuzugang: Der VfL verpflichtet Stürmer Nany Landry Dimata vom KV Oostende

Der VfL Wolfsburg hat einen Neuzugang im Offensivbereich: Vom belgischen Erstligisten KV Oostende wurde das Toptalent Nany Landry Dimata verpflichtet. Der 19 Jahre alte Angreifer kann sowohl auf den offensiven Außenpositionen als auch im Sturmzentrum spielen und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit elf Tore in 24 Partien. Außerdem verbuchte der Belgier, der zudem den kongolesischen Pass besitzt, auch drei Assists für sich. Dimata zählt zur aktuellen U 21-Formation Belgiens und kam bislang auf zwei Junioren-Länderspiele. Beim VfL erhält er einen Fünf-Jahres-Vertrag, über alle weiteren Transferinhalte vereinbarten die Vereine Stillschweigen.



Sportdirektor Olaf Rebbe betont: "Nany ist ein junger, vielseitig einsetzbarer Angreifer, dessen Entwicklung wir schon seit geraumer Zeit sehr genau mitverfolgt haben. Wir freuen uns deshalb sehr, dass es jetzt mit seiner Verpflichtung geklappt hat. Er zeichnet sich unter anderem durch seine Schnelligkeit und auch einen unbändigen Willen aus. Er wird sich bei uns weiterentwickeln." Der Youngster selbst freut sich ebenfalls auf das neue Kapitel in seiner Laufbahn: "Ich bin dem VfL sehr dankbar, dass man mir die Chance gibt, in der Bundesliga zu spielen. Dieses Vertrauen will ich mit Leistung zurückgeben. Der Schritt vom belgischen in den deutschen Fußball ist ein großer für mich, In Wolfsburg werde ich mit vielen Topspielern zusammenspielen, von denen ich noch sehr viel lernen kann. Das wird eine große Herausforderung, auf die ich mich unglaublich freue."





VfL Wolfsburg-Fußball GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren