"Arbeitgeber des Tages" - VfL Gummersbach präsentiert neue Sponsorenplattform

Der VfL Gummersbach füllt sein neues Sponsoringkonzept weiter mit Leben. Mit dem „Arbeitgeber des Tages“ nimmt der VfL ab sofort eine neue Möglichkeit in sein Programm auf, mit der sich Unternehmen am Heimspieltag und darüber hinaus auf vielfältige Weise präsentieren können. In Zeiten des Fachkräftemangels greift der VfL Gummersbach mit den Themen Mitarbeiterrekrutierung und -bindung die Bedürfnisse der Unternehmen auf und schafft mit dem „Arbeitgeber des Tages“ eine Plattform, auf der sich Partner und andere interessierte Firmen ihren aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern als moderne Employer Brand vorstellen.



Von der Anfahrt im VfL-Bus über die eigene Loge bis zum Erinnerungsfoto mit den Bundesligaprofis – neben vielfältigen Werbeflächen und Präsentationsmöglichkeiten am Spieltag, die insbesondere für Recruiting-Maßnahmen genutzt werden können, wird das Heimspiel in der SCHWALBE arena für die Mitarbeiter zum einmaligen Fan-Erlebnis. Und auch über den Spieltag hinaus bietet der VfL Gummersbach den Unternehmen exklusive Angebote, durch die Firmen mit und vom Profisport lernen können. Beispielsweise stehen die Lizenz-Trainer des VfL Gummersbach den Mitarbeitern des „Arbeitgebers des Tages“ für ein Handball-Training als Teambuilding-Maßnahme zur Verfügung. Weiterhin wird in einer mit dem VfL Gummersbach individuell gestalteten In-House-Veranstaltung für Führungskräfte des Unternehmens das Thema „Team-Führung im Profisport“ beleuchtet. Alle Informationen zum „Arbeitgeber des Tages“ gibt es online unter vfl-gummersbach.de/work-game-balance.

