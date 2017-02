VfL verlängert mit Johannes Wurtz

Der VfL Bochum 1848 und Johannes Wurtz haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der erst seit Sommer 2016 im VfL-Trikot auflaufende Angreifer wird nun zwei weitere Jahre, bis zum 30.06.2020, an der Castroper Straße bleiben.



„Johannes Wurtz hat in dem knappen halben Jahr, das er nun hier in Bochum spielt, unter Beweis gestellt, dass er für unser Spiel eine absolute Bereicherung ist. Sein langfristiges Bekenntnis zum Verein sowie der Philosophie, nach der wir hier arbeiten und agieren wollen, zeigen, dass er sich mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, vollauf identifiziert“, sagt VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter.



Der Spieler selbst freut sich über „das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird und das ich durch Leistung bestätigen möchte. Als der VfL auf mich zugekommen ist und das Thema Vertragsverlängerung angesprochen hat, musste ich für die Zusage nicht lange überlegen. Der Verein unternimmt viele Schritte, um seine Ziele zu erreichen. Und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Von der Philosophie, nach der beim VfL gearbeitet wird und nach der wir spielen, konnte ich mich in den vergangenen Monaten überzeugen, sodass ich sagen kann: Dieser Ansatz ist in meinen Augen genau der richtige. Die Perspektive stimmt“, äußert sich Johannes Wurtz zur Vertragsverlängerung.

