VETERAMA Auf dem Hockenheimring- Hier trifft sich die Szene

VETERAMA am Hockenheimring vom 06. - 08.04.2017

Teilemarkt/Komplettfahrzeuge im Fahrerlager/Boxen/Pavillon

Das Mekka für die Old- und Youngtimer-Szene

Campingbereich für Besucher gegenüber dem Haupteingang

Shuttle-Busse von den Parkplätzen zum Haupteingang

Service-Depot: Gekaufte Teile kostenlos einlagern während der Veranstaltung

Show-Arena: kostenloser Parkplatz/Oldtimerausstellung für Besucher direkt auf dem Veranstaltungsgelände

Das Premium-Ticket (3-Tages-Ticket) ermöglicht den Eintritt bereits am Freitag, 06. April 2018

Ticketvorverkauf online über die Homepage www.veterama.de

Tolles Rahmenprogramm: Rallye Cross

Jetzt werden die Old- und Youngtimer wieder aus dem Winterschlaf geweckt.Das ist genau die richtige Zeit für die Frühlings-VETERAMA auf dem Hockenheimring.Hier noch ein paar Chromteile, da noch ein passendes Instrument für das Armaturenbrett... eigentlich gibt es immer etwas, was der gute alte Freund in der Garage noch brauchen könnte.In der VETERAMA Show-Arena können Besucher Ihre Old- und Youngtimer präsentieren.Dieser kostenlose Parkplatz für glänzenden Lack und aufpoliertem Chrom wird auch in diesem Jahr wieder zum Publikumsmagneten. Hier wird auf beeindruckende Weise gezeigt, wie aus vergessenen Scheunenfunden, wieder begehrte Sammlerstücke entstehen können.Neu ist in diesem Jahr die Club-Lounge in der Halle 2. Hier können sich VETERAMA-Besucher auf Ihrem Rundgang ausruhen und sicher auch interessante Fachgespräche führen, denn alle Clubs haben Ihre Stände rund um die Club-Lounge aufgebaut.„Es sind auch in diesem Jahr wieder alle VETERAMA-Stände ausgebucht.“ sagt Julia Seidel, die für die Platzeinteilung auf dem riesigen Gelände zuständig ist.Wo sonst Vettel, Hamilton & Co Ihre Motoren dröhnen lassen, kehrt vom 06.04.2018-08.04.2018 etwas Ruhe ein und die Erinnerungen an die gute alte Zeit. Das ist das unbeschreibliche VETERAMA-Flair.