"Sternenglanz & Hüttenzauber" - der etwas andere Weihnachtsmarkt im Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg am 07. + 08. Dezember 2019

Der große Tannenbaum vor dem Museum ist festlich geschmückt. Aus den Holzhütten duftet es nach Glühwein, Lebkuchen und leckeren Speisen. Der schon traditionelle Weihnachtsmarkt wird eröffnet.



Die historische Benz Fabrik bietet den stilvollen Hintergrund für über vierzig Weihnachtsmarkt-Stände der besonderen Art.



Hier gibt es handwerklich gefertigten Schmuck, exklusiv gefertigte Kopfbedeckungen für die kalte Jahreszeit, Schönes aus Blech und Holz für die großen und kleinen Kinder und viele Naschereien für besinnliche Abende in der Vorweihnachtszeit. Dazwischen stehen die glänzenden Oldtimer des Museums, als wollten sie mit den Weihnachtskerzen um die Wette strahlen.



Hier kehrt die Weihnachtsstimmung, so wie sie früher war, noch einmal zurück in die hektische „Neuzeit“.



„Wir haben inzwischen viele Stammkunden, die mit ihrer besonderen Ware zu unserem Weihnachtsmarkt kommen. Wir sind aber auch immer bemüht, neue Stände mit einzubauen um für etwas Abwechslung zu sorgen“, sagt Julia Seidel, die den Weihnachtsmarkt im Automuseum organisiert.



Das haben inzwischen auch viele Besucher aus der gesamten Region erkannt. Und es werden alljährlich mehr, die sich an den Holzhütten vor dem Museum oder an den Ständen im Museum bei „Sternenglanz und Hüttenzauber“ treffen.



Öffnungszeiten:





Weihnachtsmarkt Samstag von 12-22 Uhr

Weihnachtsmarkt Sonntag von 12-20 Uhr

Kunsthandwerkermarkt Samstag bis 19 Uhr

Kunsthandwerkermarkt Sonntag bis 18 Uhr



