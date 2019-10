Pressemitteilung BoxID: 770175 (Veterama GmbH)

"GESUCHT UND GEFUNDEN" - Das ist in diesem Jahr das Motto der VETERAMA

Nur noch wenige Tage…



Dann öffnen sich die Tore auf dem Mannheimer Maimarktgelände zu Europas größtem Oldtimer-Markt.



Mehr als 18 Kilometer lang ist die Reihe der Stände an denen Händler aus ganz Europa ihr historisches Blech, Werkzeug, Lektüre und Teile für fast alle Automobil-, Motorrad-, und Fahrradmarken, die jemals hergestellt wurden, anbieten.



Nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ gibt es auch in diesem Jahr unser Premiumticket, mit dem Besucher schon am Freitag, 11.10.2019 die ersten Schätze bergen können, das Ticket ist für das komplette Wochenende gültig.



Besucher, die nicht ganz so lange an der Kasse in Mannheim anstehen möchten, sollten sich noch schnell unser vergünstigtes Ticket online bestellen.



Der Motorradparktplatz befindet sich, so lange der Platz reicht, direkt am Haupteingang und auch der Campingplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe.



Die Marke BMW feiert in diesem Jahr zwei runde Jubiläen „60 Jahre BMW 700“ am Isetta Clubstand. 50 Jahre 2002 Ti am BMW 02 Club Stand.



Auch unsere VETERAMA MARKTHALLE (Halle II) mit tollen Fahrzeugen ist ausgebucht und wir freuen uns hier, dass sich so viele Kunden einen Platz gesichert haben, so dass wir eine Warteliste entstanden ist. Auf dem altbewährten Outdoor VETERAMA MARKTPLATZ warten hunderte Young- und Oldtimer auf neue Besitzer. Die Liste der Vorangemeldeten Fahrzeuge ist deutlich länger als die Jahre zuvor. Also es steht einem tollen VETERAMA Wochenende nichts mehr im Wege.



Wir freuen uns auf alle Anbieter, Besucher und Freunde.



Weitere Infos finden Sie unter www.veterama.de.

