Formula Student Rennwagen DR 17 E rollte in das Automuseum Dr. Carl Benz.

Bereits im Jahr 2002 wurde die Formula Student FSG als internationaler Studentenwettbewerb der Technischen Hochschulen gegründet.



Aufgabe ist es, in Eigenarbeit und durch Eigenentwicklung alljährlich einen Formel-Rennwagen zu bauen, der im nationalen und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig ist.

Der Anspruch der Formula Student ist die Ergänzung des Studiums um Konstruktion, Fertigung und wirtschaftlichen Erfahrungen im Automobilbau.

Die Idee für diese Rennserie stammt eigentlich aus den USA, wo die „Society of Automotive Engineers“, SAE, bereits im Jahr 1981 gegründet wurde. Inzwischen nehmen alljährlich rund 120 nationale und internationale Teams an den Rennen teil.



Das Delta-Racing-Team der Hochschule Mannheim begann seine Arbeit im August 2008.

In den ersten Jahren entwickelten die Studenten Rennfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

Es folgten einige Jahre, in denen neben dem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auch ein Wagen mit Elektro-Antrieb gebaut wurde.

Inzwischen hat sich das Delta-Racing-Team ganz auf den Elektromotor spezialisiert.

Zur Zeit arbeiten die Studenten der HS Mannheim in ihrer Delta-Racing-Team Werkstatt an dem Wagen DR 20 E, der in der Saison 2020 die Mannheimer Farben vertreten soll



Schon seit vielen Jahren unterstützt das Automuseum Dr. Carl Benz das Delta-Racing-Team durch die Bereitstellung von Transportfahrzeugen und bei Werbemaßnahmen.



Als Dank dafür rollte der Wagen mit Elektroantrieb aus der Saison 2017 jetzt ins Museum.



Automuseum Dr. Carl Benz

Ilvesheimer str. 26

68526 Ladenburg

Öffnungszeiten: Mi., Sa., So., u.a. Feiertagen 14-18 Uhr

Gruppen nach Vereinbarung

Tel.06203-181786

info@automuseum-ladenburg.de

www.automuseum-ladenburg.de

