Konzern Versicherungskammer investiert verantwortungsbewusst

Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet

Der Konzern Versicherungskammer tritt der Investoren- Initiative „PRI“ (Principles for Responsible Investment) bei. PRI wurde im Jahr 2005 unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gegründet. Dadurch bekennt sich die Versicherungskammer zu den Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren. „Mit der Unterzeichnung verpflichten wir uns, ökologische, soziale und ethische Kriterien bei unseren Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen“, sagt Finanzvorstand Isabella Pfaller.



PRI ist eine weltweit anerkannte Finanzinitiative mit den UN-Partnerorganisationen Global Compact und UNEPFI für verantwortliches Investieren. Ihr Ziel ist ein besseres Verständnis für die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Umweltaspekte, soziale Belange und Faktoren der guten Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – kurz: ESG). Durch die Initiative soll ein verantwortungsbewusstes Management der Kapitalanlage gefördert werden. „Es hat bei uns Tradition, dass wir gesellschaftliche Verantwortung für die Menschen in unseren Geschäftsgebieten übernehmen“, sagt Pfaller. „Mit der Verpflichtung auf die ESG-Kriterien gehen wir nun den nächsten logischen Schritt und optimieren unseren nachhaltigen Investmentansatz. Zudem fördern wir die Transparenz in unserer Kapitalanlage und betten die Nachhaltigkeit in unser Risikomanagement ein. Wir sind überzeugt, damit ganz im Sinne unserer Kunden zu handeln.“



Die öffentlichen Versicherer haben sich als Gruppe darauf verständigt, die PRI zu unterzeichnen. Sie tauschen sich regelmäßig über die Integration der von PRI als Standard festgelegten ESG-Kriterien aus. Isabella Pfaller: „Wir freuen uns, dass wir diesen Schritt gemeinsam als Gruppe gehen und bei der Integration der ESG-Kriterien in unsere Investitionsentscheidungen von den Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder profitieren können. Mit einem Kapitalanlagebestand von über 1.670 Milliarden Euro gehört die Versicherungswirtschaft zu den größten institutionellen Investoren in Deutschland. Deshalb kommt unserer Branche beim Thema Nachhaltigkeit eine besondere Rolle zu.“





