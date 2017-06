"Solvabilität im Vergleich 2007 bis 2016" erscheint

Die deutschen Versicherungsunternehmen haben am 22. Mai 2017 erstmals ihren „Solvency and Financial Condition Report“ (SFCR-Bericht) veröffentlicht. Fünf Wochen danach bietet die Map-Report-Redaktion einen Vergleich der Bedeckungsquoten für 80 Lebens- und 34 private Krankenversicherer.



In der ersten Übersicht zum neuen Aufsichtsregime wird ein Einblick zu den angewendeten Modellen und Maßnahmen gegeben. Für den Vergleich der SCR-Bedeckungsquoten kamen verschiedene Varianten zum Ansatz.



Standard- und interne Modelle



Für die Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) haben 69 Lebensversicherer die Standardformel und elf Unternehmen ein (partielles) internes Modell verwendet. Von den Krankenversicherern wendete die Central ein partielles, Allianz, Axa und DKV vollständige interne Modelle an. Die weiteren 29 Anbieter verwendeten die Standardformel.



Von den 80 untersuchten Lebensversicherern wendeten 45 die Übergangsmaßnahmen für versicherungstechnische Rückstellungen gemäß § 352 VAG und die Volatilitätsanpassung nach § 82 VAG an. Zehn Lebensversicherer nutzten ausschließlich die Übergangsmaßnahme für versicherungstechnische Rückstellungen, während sich weitere zehn Unternehmen als einzige Maßnahme der Volatilitätsanpassung bedienten.



Manche nutzen Übergangsmaßnahmen



Die Übergangsmaßnahme für risikofreie Zinssätze gemäß § 351 VAG wurde von der WWK in Kombination mit der Volatilitätsanpassung angewendet. In der Summe verwendeten somit 56 Lebensversicherer die Volatilitätsanpassung, 55 Lebensversicherer die Übergangsmaßnahmen für versicherungstechnische Rückstellungen und ein Lebensversicherer die Übergangsmaßnahme für risikofreie Zinssätze.



Unter den Krankenversicherern nutzten bis Ende 2016 fünf Anbieter die Übergangsmaßnahmen für die versicherungstechnischen Rückstellungen. Sieben Mal wurde die Volatilitätsanpassung genutzt. Bei der Familienfürsorge, der Gothaer und der Huk-Coburg wurden beide Maßnahmen angewendet.



Von der Barmenia und Hansemerkur standen die Berichte weder zum Stichtag noch bis Redaktionsschluss als Download auf den Internetseiten der Gesellschaften zur Verfügung. Die SCR-Bedeckungsquoten wurden zwar jeweils genannt. Doch fehlten Hinweise dazu, ob und in welchem Umfang Übergangsmaßnahmen angewendet wurden. Aus diesem Grund werden die Lebens- und Krankenversicherer beider Gruppen in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.



Große Unterschiede bei den Quoten



Alle 80 Lebensversicherungsunternehmen konnten zum Jahresende 2016 eine ausreichende SCR-Bedeckung nachweisen. Doch das gelang oftmals nicht ohne die für den Übergang auf das neue Eigenkapitalregime vorgesehenen Hilfen. Zwischen den Quoten der einzelnen Versicherungsunternehmen gab es dabei deutliche Unterschiede.



Die aufsichtsrechtlich relevante SCR-Quote der Branche (anrechenbare Eigenmittel der Branche im Verhältnis zum SCR der Branche inklusive Übergangsmaßnahmen) belief sich auf 420 Prozent. In diesem Durchschnittswert nicht enthalten sind Lebensversicherer, die auf Übergangsmaßnahmen verzichteten. Den höchsten Wert verzeichnete die SV Sachsen mit einer Bedeckung von 1.391 Prozent, gefolgt von der Swiss Life mit 1.136 Prozent. Die niedrigsten Quoten gab es bei der WWK (192 Prozent) und der Rheinland (143 Prozent).



Die durchschnittliche Bedeckung der Mindestkapitalanforderungen inklusive aller Übergangsmaßnahmen lag bei 1.011 Prozent. Die höchsten Quoten mit 3.682 Prozent und 3.092 Prozent meldeten Europa sowie SV Sachsen.



Unter der Ziellinie



Bei dem Vergleich der SCR-Bedeckungsquoten ohne jegliche Hilfs- und Übergangsmaßnahmen zeigte sich ein anderes Bild. 22 Lebensversicherer erreichten zum 31. Dezember 2016 die Bedeckungsquote von 100 Prozent nicht. Aber genau für diese Situation wurden die Hilfsmaßnahmen erarbeitet, um den Gesellschaften den Übergang vom alten ins neue Aufsichtsregime zu erleichtern.



Die Bedeckungsquoten zwischen den Gesellschaften schwankten auch hier extrem. Die höchste Kennzahl hatte mit deutlichem Abstand die Europa mit 921 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgen Deutsche (687 Prozent), Dialog (653 Prozent) und Direkte Leben (595 Prozent). Der Marktdurchschnitt, berechnet als Mittelwert aller Quoten, beträgt 196 Prozent. Zur viel zitierten hohen Validität der Solvabilitätsquoten lässt sich anhand der SFCR-Berichte kaum eine Aussage treffen. Die entsprechenden Vorjahreswerte wurden nicht durchgehend aufgeführt.



Unternehmen, deren Eigenmittel nicht ausreichten, um das SCR zu bedecken beziehungsweise zu übersteigen, sind keineswegs insolvent. Bei einer SCR-Bedeckung von weniger als 100 Prozent handelt es sich lediglich um eine fehlende Risikotragfähigkeit. Das bedeutet nach dem verwendeten Konfidenzniveau von 99,5 Prozent, dass die Gesellschaft nicht über genügend Kapital verfügte, um eine Situation zu überstehen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 Prozent in nächsten Jahr eintreten könnte.



Vergleich zum Marktdurchschnitt



In den Einzelauswertungen der Jahre 2007 bis 2016 wurden alle Versicherer berücksichtigt, die sich in den vergangenen Jahren an unseren Solvabilitäts-Umfragen beteiligten oder deren Daten aus den Geschäftsberichten rückwirkend vollständig zu entnehmen waren.



Diese Grafiken sollen dabei keineswegs einen Vergleich der Solva-I- (2007 bis 2015) mit den Solva-II-Werten (2016) darstellen. Ziel ist es vielmehr, zu veranschaulichen, wie sich die Bedeckungsquoten der einzelnen Anbieter in den vergangenen zehn Jahren verhältnismäßig zum Marktdurchschnitt entwickelten.



Aus den Grafiken wird dabei jeweils ersichtlich, ob und welche Übergangsmaßnahmen zur Berechnung der SCR-Bedeckung angewendet wurden. Zudem wird bei dem Übergang von dem Jahr 2015 zu 2016 veranschaulicht, wie sich die Bedeckungsquoten mit und ohne Volatilitätsanpassung oder Transitionals unterscheiden.



Im Vergleich zum Vorjahresheft, Map-Report 884 – „Solvabilität im Vergleich 2006 bis 2015“, in dem die Solvabilitätsquoten noch nach dem Solvency I-Regime abgebildet waren, hat sich die Reihenfolge der Gesellschaften deutlich verändert. Denn eine hohe Solvency l-Quote ist kein Garant für ein gutes Abschneiden bei Solvency ll.



Andersherum können Gesellschaften, die nach Solvency I eher unterdurchschnittlich bedeckt waren, nach dem neuen Regime auch weit überdurchschnittliche Quoten ausweisen.



Beispiele dafür und Hintergrundinformationen finden Sie in dem Artikel „Die Solvency-II-Quoten sind da“.



Ab dem 29. Juni lieferbar



Der Map-Report ist ab morgen gedruckt und als E-Paper im PDF-Format lieferbar. Weitere Informationen zu dem Map-Report finden Sie auf der Heft-Seite.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren