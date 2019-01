Franke und Bornberg übernimmt den Map-Report

03.01.19

Das Analysehaus Franke und Bornberg ist seit dem Jahresanfang 2019 neuer Herausgeber des Map-Reports. Der VersicherungsJournal-Verlag hat den Geschäftsbereich abgegeben, um einen Beitrag zur Konsolidierung der Ratinganbieter zu leisten. Der bisherige Chefredakteur Reinhard Klages ist zu Franke und Bornberg gewechselt.



Das VersicherungsJournal hatte den Map-Report Ende 2014 übernommen, nachdem der Gründer und Verleger des Branchendienstes, Manfred Poweleit, überraschend verstorben war (VersicherungsJournal 17.12.2014). Der bisherige stellvertretende Chefredakteur ist dem Informationsdienst treu geblieben und hat seine Arbeit ab 2015 als Chefredakteur des Map-Reports erfolgreich fortgesetzt.



Das Lebenswerk Poweleits konnte damit gesichert und zudem weiterentwickelt werden. So sind die im Map-Report veröffentlichten Analysen immer wieder an die Marktveränderungen angepasst worden. Dazu gehört, dass das Unternehmens-Rating zur klassischen Lebensversicherung um ein Biometrie- und ein Fondspolicen-Rating ergänzt wurden.



Im Map-Report erscheinen Bilanz- und Solvabilitäts-Analysen sowie Unternehmensratings der Lebens- und privaten Krankenversicherer.



Ratings sind wichtiger denn je



Versicherungsratings sind wichtiger als jemals zuvor, weil der Markt weiter unübersichtlicher wird. Trotz zunehmender Transparenzpflichten wird der Vergleich von Versicherungs-Unternehmen und deren Produkten immer schwieriger. Dazu tragen zunehmend komplizierte Produkte und abnehmende Auskunftsfreude der Versicherer bei.



Angesichts dieser Lage sind starke Ratingunternehmen gefragt. Tatsächlich ist die Branche aber sehr zersplittert. Zahlreiche mehr oder weniger kleine Rating- und Analysehäuser liefern Vergleiche, die sich teilweise ergänzen, oft aber auch gegeneinander konkurrieren.



Der VersicherungsJournal Verlag hat sich daher entschlossen, einen Beitrag zur Konsolidierung der Ratinganbieter zu leisten. Zum Jahresbeginn 2019 hat die Franke und Bornberg Research GmbH vom VersicherungsJournal Verlag den Geschäftsbereich Map-Report erworben und setzt diesen fort.



Optimale Ergänzung zweier Pioniere



Franke und Bornberg ist ein Analysehaus, das – wie der Map-Report – mit seinen Ratings Maßstäbe setzt. Daher passen die Hannoveraner und der Map-Report sehr gut zusammen.



Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, erklärt zu der Übernahme: „Als Pionier des Produktratings haben wir uns dem Pionier der Kennzahlenratings schon lange verbunden gefühlt. Mit dem Map-Report gewinnen wir jetzt rund 28 Jahre Rating-Geschichte hinzu.



Es gibt nicht viele Überschneidungen mit den Ratings von Franke und Bornberg, da sich der Map-Report vor allem auf Kennzahlen spezialisiert hat. In diesem Geschäftsfeld wollen wir uns ohnehin schon länger engagieren. Umso mehr freut es uns, dass mit Reinhard Klages auch der versierte Chefredakteur des Map-Reports zu uns kommt.“

