21.000 getötete Patienten pro Jahr in Deutschen Krankenhäusern und Heimen?

ab April bei Droemer



Pressekonferenz in Berlin zusammen mit Prof.Dr. med Karl Lauterbach am 29. März 2017 um 10:30 im Haus der Bundespressekonferenz



Karl H. Beine und Jeanne Turczynski präsentieren die Ergebnisse ihrer bislang unveröffentlichten Studie zur Arbeitssituation in medizinischen und pflegerischen Berufen.



In deutschen Krankenhäusern wird gestorben, weil Mitarbeiter nachhelfen. Und zwar tausendfach. Das Bild des Einzeltäters wie etwa im Klinikum Großhadern oder in Delmenhorst gerät ins Wanken. Der Skandal ist eine Folge des maroden Gesundheitssystems.



Wenn nicht der Mensch – als Patient und als Pflegender – im Mittelpunkt des Gesundheitssystems steht, sondern Profit, Apparate und Pharmazeutika, dann wird das Gesundheitssystem zur Gefahr. Die Folge: Gestresste Pfleger und Ärzte, Unzufriedenheit, Behandlungsfehler und eine zunehmende Resignation. Einige Mitarbeiter reagieren gewalttätig auf ihre Überforderung. Tausende Patienten bezahlen das mit ihrem Leben. Das ist das schockierende Ergebnis einer bislang unveröffentlichten Studie, für die Professor Karl H. Beine mehr als 5000 Beschäftigte in Gesundheitsberufen befragen konnte. Wie dramatisch die Lage ist und was sich – auch politisch! – ändern muss, beschreibt er zusammen mit Jeanne Turczynski in "Tatort Krankenhaus".



Professor Dr. med. Karl H. Beine, geboren 1951, ist Chefarzt am St. Marien-Hospital Hamm und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke.



Jeanne Turczynsk i ist Redakteurin in der Redaktion Wissenschaft und Bildungspolitik des Bayerischen Rundfunks, dort betreut sie das Thema Medizin.

