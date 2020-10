Sie wollen mit dem Rauchen aufhören? In dem übersichtlichen Ratgeber „Einfach rauchfrei“ (ISBN: 9783957161703895) leitet Helga Meyer-Gieschen dazu an, aus eigener Kraft zum Nichtraucher zu werden. Die Autorin kann sich dabei auf die Entdeckung ihrer eigenen inneren Kraft berufen. Sie entdeckte im Laufe ihres Lebens ihre medialen und heilenden Fähigkeiten. Heute bietet sie unter Anderem ganzheitliches Coaching für Paare und Raucherentwöhnung an. Aus dieser praktischen Erfahrung heraus leitet sie Schritt für Schritt an, zu erkennen, warum jemand raucht, analysiert die stofflichen und psychischen Hintergründe der Sucht.



Helga Meyer-Gieschen zeigt ihren Leserinnen und Lesern einen Weg, wie sie es aus eigener Kraft schaffen können, ohne Ersatzmittel oder Verlustgefühle, ein für alle Mal erfolgreich zum Nichtraucher zu werden - egal ob es ihr erster Versuch ist oder ob sie schon öfter erfolglos versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie bietet Hilfe zur Selbsthilfe an.



Wie alle Bücher aus dem Verlag Kern ist „Einfach rauchfrei“ auch als E-Book erhältlich. Das gesamte Verlagsprogramm ist unter verlag-kern.de nachzulesen. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

