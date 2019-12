Pressemitteilung BoxID: 780543 (Verlag Kern GmbH)

Emotionale Katastrophen: Bei Trennung und Scheidung geraten oft die Kinder zwischen die Fronten

Rund 150.000 Kinder sind jährlich in Deutschland von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Bei etwa 10.000 Kindern können die Eltern sich nicht über Umgang, Aufenthalt und Erziehungsfragen einigen. Die Eltern benutzen ihre Kinder bei ihren Machtkämpfen. Sie verhindern Besuche, denunzieren den Partner. Kinder stehen wehrlos zwischen den Fronten.



Die erfahrene Erziehungswissenschaftlerin und Diplom-Sozialarbeiterin Dr. Charlotte Michel-Biegel appelliert in ihrem Buch „Die Luft brennt – Kinder im Trennungskrieg“ (ISBN 9783957161-130, Verlag Kern) an den Willen zu guten Wegen. Aus ihrer beruflichen Praxis schildert sie Fälle: emotionale Katastrophen bei Kindern und Eltern. Sie hält Betroffenen mit nüchtern und detailgenau beschriebenen Beispielen einen Spiegel vor. Sie zeigt sie auf, welche Spuren der Zerstörung der „Scheidungskrieg“ hinterlässt. In nüchterner Analyse dienen die Fallbeispiele dazu, bessere Lösungen in den angespannten Familienbeziehungen zu finden.



Dr. Charlotte Michel-Biegel, Jahrgang 1952, arbeitete lange Zeit im sozialen Dienst der Stadt Frankfurt am Main. Sie promovierte in Pädagogischer Psychologie und ist hier in verschiedenen Bereichen freiberuflich tätig. Nach ihrem erziehungswissenschaftlichen Zweitstudium unterrichtete sie zehn Jahre in Ostafrika an einer Gehörlosenschule und einer Internationalen Schule. Gegenwärtig engagiert sie sich in vielen unterschiedlichen Vereinen und ist im Landesvorstand des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter, sowie im Kreisvorstand der Grünen.



Im Verlag Kern finden die Liebhaber spannender Lektüre, Sachbüchern und Ratgebern eine große Vielfalt. Alle Bücher können im Buchhandel oder im Online-Shop des Verlags bestellt werden. Eine Übersicht bietet verlag-kern.de/shop/.

