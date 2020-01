Pressemitteilung BoxID: 782008 (Verlag Herder GmbH)

Wie bestimmt unser Gehirn die Wirklichkeit?

Wie wirklich und wie überlebenswichtig ist die Fähigkeit zur Imagination? Der renommierte Wahrnehmungspsychologe Fred Mast nimmt den Leser mit auf eine spannende Reise durch die Wunderwelt unseres Gehirns und dessen Fähigkeit zur Imagination. Denn sie ist es, die den Menschen zum Menschen macht. Sie ermöglicht uns, Situationen und Handlungen imaginativ vorwegzunehmen und so unsere Zukunft zu planen. Als Schnittstelle zwischen Körper und Geist ist sie das wichtigste Werkzeug unseres Denkens, kann sie Schmerz lindern und befähigt uns außerdem zu Empathie und Kreativität.



Die Fähigkeit zur Imagination – ein evolutionärer Jackpot!



Von der Psychophysik des Alltagslebens über mentale Repräsentationen, von der Funktion der Träume über die Halluzinationsmaschine, von den Verirrungen der Imagination bis hin zur Frage, ob auch Maschinen Fantasie haben und überhaupt: Was sind die Kriterien für die Realität, von welcher aus wir die Zukunft imaginieren? Wissenschaftlich fundiert, mit Verve und Witz gelingt Fred Mast ein einzigartiges Buch zu einem existenziellen Thema: „Black Mamba oder die Macht der Imagination“.



Fred Mast ist Professor für Psychologie und spezialisiert auf mentale Bilder, Sensomotorik und Raumwahrnehmung. Er leitet die Abteilung für kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Forschungsmethoden am Institut für Psychologie der Universität Bern.



