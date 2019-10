Pressemitteilung BoxID: 768209 (Verlag Herder GmbH)

Wenn nichts mehr ist, wie es war

Ein berührendes Memoire mit Happy End

Eines Nachts überfährt ein Taxi in Barcelona den deutschen Studenten Caspar. Der nächtliche Anruf reißt seine Mutter in Köln aus ihrem bisherigen Leben. Trotz vernichtender ärztlicher Prognosen beginnt sie für ihren lebensgefährlich verletzten Sohn und seine Zukunft zu kämpfen: Ihr Trumpf auf dem beschwerlichen Weg durch zahlreiche Kliniken mit immer neuen Diagnosen ist eine vor dem Unfall ausgestellte Vorsorgevollmacht, dank der sie die richtigen Entscheidungen für Caspar treffen kann, bis hin zu seiner fast vollständigen Genesung.



In Stundenprotokollen und Tagesberichten dokumentiert die Autorin die Anspannung der ersten Wochen sowie den darauf folgenden Rehabilitationsalltag und erzählt davon, wie man sich doch auf das Unerwartete vorbereiten kann. Denn es gilt: Keine Vollmacht – keine Handlungsfähigkeit!



„So sehr die Eltern der Überzeugung sind, dass Eltern immer Eltern bleiben und Kinder immer Kinder, so wenig findet diese Meinung ihre Entsprechung in unserer heutigen Gesetzgebung. Kinder sind ab dem 18. Lebensjahr volljährig, mit allen Konsequenzen.“



Annunziata Gräfin Hoensbroech wurde 1964 geboren. Sie studierte Germanistik, Geschichte und Politik in Freiburg und Köln. Als ehrenamtliche Richterin setzt sie sich u.a. für Vorsorgevollmachten von jungen Erwachsenen ein. Sie ist Mutter vier erwachsener Kinder und lebt in Köln. Bitte beachten Sie für weitere Details die Website unserer Autorin!

