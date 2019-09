Pressemitteilung BoxID: 768366 (Verlag Herder GmbH)

Schicksalschlag: Der Weg zurück ist kein Spaziergang

Jeden kann es treffen / Plötzlich

„Von diesem Moment an, war nichts mehr wie es war“ schreibt Annunziata Hoensbroech. Wenn man als Angehöriger aus heiterem Himmel vom Schicksal getroffen wird, überkommt einen unwillkürlich das Gefühl, man sei jetzt im falschen Film: Gleich wird man aufwachen und alles ist wie immer. Aber es ist der richtige Film, das echte Leben und da ist nichts berechenbar. Wie man das bewältigt, wie man Mut und Hoffnung bewahrt, darüber geht dieses Buch einer couragierten Mutter. Aber es zeigt auch, was man zeitig tun muss, damit man nicht völlig hilflos dem Schicksal ausgeliefert ist.



Und Nebenbei: ein emotionaler Beitrag zum Debattenthema Vorsorgevollmacht



Annunziata Gräfin Hoensbroech wurde 1964 geboren. Sie studierte Germanistik, Geschichte und Politik in Freiburg und Köln. Als ehrenamtliche Richterin setzt sie sich u.a. für Vorsorgevollmachten von jungen Erwachsenen ein. Sie ist Mutter vier erwachsener Kinder und lebt in Köln. Bitte beachten Sie für weitere Details auch die Website unserer Autorin!

