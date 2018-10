Klaus Gauger - Meine Schizophrenie

30.10.18

Mit der Verleihung des Christian Roller Preises fördern die Illenauer Stiftungen Projekte mit Praxisbezug, die sich direkt an den Patienten wenden. Dieses Jahr wird unser Autor Klaus Gauger mit diesem Preis ausgezeichnet.



Klaus Gauger war Ende 20, als ihm die Diagnose Schizophrenie erstmals gestellt wurde – für ihn und seine Familie ein Schock. Obwohl Gauger sich früh Hilfe suchte, wurde er jahrelang fehlbehandelt und litt weiter unter den Symptomen – ein Schicksal, das er mit vielen anderen Betroffenen teilt. Schonungslos offen und in einer klaren Sprache erzählt Klaus Gauger die Geschichte seiner Erkrankung und seines Kampfs gegen die Krankheit. Sein Buch gibt ungewöhnlich intime Einblicke in diese oft verstörend und rätselhaft wirkende Krankheit, die bis heute ein gesellschaftliches Tabu darstellt.



Auf Anfrage schicke ich Ihnen gerne mehr Informationen zur Veranstaltung und zum Autor zu.



Der Autor steht gerne für Interviews zur Verfügung



Klaus Gauger, geboren 1965, studierte nach dem Abitur Germanistik und Romanistik. Während seines Studiums erkrankte er an paranoider Schizophrenie. Trotz längeren Unterbrechungen aufgrund seiner Erkrankung konnte er schließlich seine Promotion abschließen und später auch noch ein Lehramtsstudium mit dem Staatsexamen beenden.

