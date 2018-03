Habt keine Angst und verändert die Welt!

»Gott ist jung! Alte Träumer und junge Propheten sind der Weg zur Rettung unserer entwurzelten Gesellschaft und der Schlüssel zu einer Revolution der Zärtlichkeit, zu der wir alle miteinander aufgerufen sind.« (Papst Franziskus)



Von Beginn an hat sich Papst Franziskus immer wieder an die Jugendlichen gewendet. In seinem neuen Buch Gott ist jung holt er sie aus dem gesellschaftlichen Abseits und zeigt sie als die Protagonisten unserer Geschichte.



Das Buch ist eine grundsätzliche Programmschrift – ein leidenschaftlicher und politischer Appell an alle Gläubigen und Nichtgläubigen jeden Alters. Wir können nicht akzeptieren, was falsch läuft in unserer Zeit. Der Papst spricht konkret und ohne Scheu deutlich über die "Wegwerfgesellschaft" und die Flüchtlingsfrage, über den Klimaschutz und die atomare Bedrohung, aber auch über Familie, Werte, Arbeit, Glaube und gelebte Authentizität. Franziskus erklärt, wie Jung und Alt gemeinsam wachsen und die Gesellschaft menschlicher machen können. Im Gespräch mit Thomas Leoncini gibt er auch private Einblicke und erzählt von seiner Jugend und seinen Träumen, von Verletzungen und Zweifeln. Franziskus spricht offen wie selten über eigene Erfahrungen und verrät zahlreiche Details aus seinem Leben. Aktuell zur Jugendsynode und zum „Jahr der Jugend“ verströmen die Seiten Zukunft und Hoffnung – persönlich und authentisch wie noch nie von einem Papst.



Das Buch entstand aus einem Interviewgespräch mit dem italienischen Journalisten Thomas Leoncini. Alle Texte sind exklusiv und bisher komplett unveröffentlicht. Gott ist jung erscheint weltweit am 20.03.2018 in zehn Sprachen.



Papst Franziskus: Jorge Mario Bergoglio, geb. 1936, seit dem 13. März 2013 Bischof von Rom. Der argentinische Jesuit ist Sohn einer siebenköpfigen Familie italienischer Auswanderer, 1973 bis 1979 Provinzial der argentinischen Jesuiten, von 1998 bis 2013 Erzbischof von Buenos Aires.



Thomas Leoncini: geb. 1985, ist ein italienischer Journalist und Schriftsteller. Er beschäftigt sich intensiv mit psychologischen und sozialen Themen.



Papst Franziskus

Gott ist jung

Ein Gespräch mit Thomas Leoncini

144 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag und Leseband

16,00 € (D) / 16,50 € (A) / 21,50 SFr (CH)

ISBN 978-3-451-38276-5 HERDER 2018



Als eBook:

12,99 € (D) / 12,99 € (A) / 15,00 SFr (CH)

ISBN 978-3-451-81395-5 HERDER 2018



Weltweiter Erscheinungstermin: 20.03.2018

Verlag Herder GmbH

Der Verlag Herder, 1798 durch die ersten Herder-Bücher von Bartholomä Herder begründet, ist der führende Verlag für Glaube, Werte und Bildung mit Sitz in Freiburg i. Br. und Niederlassungen in Berlin, München und Rom.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren